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Экономика

Эксперты ВШЭ оценили общий объем взяток в сфере госзакупок в 6,6 трлн рублей

Ведомости

Общий объем взяток в сфере госзакупок составляет около 6,6 трлн руб., сообщил РБК со ссылкой на исследование уровня коррупции при госзакупках, которое провел Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. Авторы исследования опросили более 1200 представителей компаний, вовлеченных в конкурсные процедуры, из разных регионов страны. С коррупцией в этой сфере, согласно исследованию, сталкивался 71% поставщиков.

Не менее двух третей представителей компаний заявили о существовании откатов при госзакупках, 28% затруднились с ответом или отказались комментировать это. Сумма взятки, по словам опрошенных, варьируется от 3 до 65% стоимости контракта, чаще всего назывались показатели в 3, 4, 10, 15 и 20% от стоимости контракта. 14% представителей компаний заявили об отсутствии взяток.

Аналитики отметили, что 6,6 трлн руб. — это 6,2% ВВП страны, или 35,3% доходной части федерального бюджета. Сумма взяток в сфере госзакупок выше, чем расходы бюджета на образование или здравоохранение, уточняется в исследовании.

37% опрошенных назвали главным фактором для получения госзаказа сговор между заказчиком и поставщиком или участниками торгов. Аналитики пояснили, что в нынешних условиях поставщику выгоднее вступать в сговор, чем работать над уникальностью или инновационностью своих товаров или услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных