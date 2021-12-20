Эксперты ВШЭ оценили общий объем взяток в сфере госзакупок в 6,6 трлн рублей
Общий объем взяток в сфере госзакупок составляет около 6,6 трлн руб., сообщил РБК со ссылкой на исследование уровня коррупции при госзакупках, которое провел Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. Авторы исследования опросили более 1200 представителей компаний, вовлеченных в конкурсные процедуры, из разных регионов страны. С коррупцией в этой сфере, согласно исследованию, сталкивался 71% поставщиков.
Не менее двух третей представителей компаний заявили о существовании откатов при госзакупках, 28% затруднились с ответом или отказались комментировать это. Сумма взятки, по словам опрошенных, варьируется от 3 до 65% стоимости контракта, чаще всего назывались показатели в 3, 4, 10, 15 и 20% от стоимости контракта. 14% представителей компаний заявили об отсутствии взяток.
Аналитики отметили, что 6,6 трлн руб. — это 6,2% ВВП страны, или 35,3% доходной части федерального бюджета. Сумма взяток в сфере госзакупок выше, чем расходы бюджета на образование или здравоохранение, уточняется в исследовании.
37% опрошенных назвали главным фактором для получения госзаказа сговор между заказчиком и поставщиком или участниками торгов. Аналитики пояснили, что в нынешних условиях поставщику выгоднее вступать в сговор, чем работать над уникальностью или инновационностью своих товаров или услуг.