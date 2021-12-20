Эксперты ВШЭ оценили общий объем взяток в сфере госзакупок в 6,6 трлн рублей

Не менее двух третей представителей компаний заявили о существовании откатов при госзакупках, 28% затруднились с ответом или отказались комментировать это. Сумма взятки, по словам опрошенных, варьируется от 3 до 65% стоимости контракта, чаще всего назывались показатели в 3, 4, 10, 15 и 20% от стоимости контракта. 14% представителей компаний заявили об отсутствии взяток.