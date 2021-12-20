«Союз МС-20» с японскими туристами приземлился в Казахстане
Туристы из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин приземлились 20 декабря на территории Казахстана на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-20», говорится на сайте «Роскосмоса». Корабль приземлился в 148 км к юго-востоку от казахского города Жезказгана.
«Все операции по спуску с орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее», — сказано в сообщении.
Сегодня вечером Мисуркин, Маэдзава и Хирано приедут в комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов Звездного городка в Подмосковье. Реабилитация займет две-три недели в зависимости от самочувствия экипажа корабля.
На сайте «Роскосмоса» говорилось, что в рамках полета на МКС планировалось доставить около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для медико-биологических исследований, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг фруктов. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов также получат поздравительные письма от родных и подарки на Новый год.
5 октября на МКС отправились режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд для съемок фильма «Вызов». Они провели на МКС 12 дней и вернулись на Землю 17 октября.