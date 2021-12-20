В России выявили 27 022 новых случая коронавируса за сутки
Коронавирус за сутки выявили еще у 27 022 россиян, следует из данных оперштаба на 20 декабря. Это минимум с 6 октября этого года. Умерли 1019 человек с COVID-19 — показатель стал самым низким с 19 октября.
Вчера оперштаб сообщил о 27 967 новых случаев коронавируса в России. Скончались 1023 пациента с этой инфекцией.
За время пандемии коронавирус обнаружили у 10 241 812 жителей страны. Из них 9 014 980 в итоге выздоровели, 298 222 человека умерли. Остальные болеют COVID-19 в настоящий момент.
Суточный прирост заболеваемости в Москве вновь опустился ниже 3000 после резкого роста до 3013 вчера. Так, в течение последних 24 часов коронавирус выявили у 2630 жителей столицы. Скончались 78 пациентов с COVID-19. Общее число заражений в городе достигло 2 005 710, выздоровевших — 1 836 874, умерших — 35 964.
В топ регионов-лидеров России по суточному приросту зараженных коронавирусом вошли также Санкт-Петербург (+1958), Московская область (+1935), Красноярский край (+642), Пермский край (+619) и Свердловская область (+615), уточнил оперштаб.
По данным на 17 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил 58,2% при цели в 80%. Так, первую из двух прививок от COVID-19 сделали 76,5 млн граждан, из них 70,8 млн прошли полный курс вакцинации.