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Moderna оценила эффективность бустерных доз своей вакцины от «омикрона»

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Бустерная доза вакцины от коронавируса Moderna в дозировке 50 мкг увеличивает уровень нейтрализующих антител против штамма «омикрон» примерно в 37 раз по сравнению с уровнем до ревакцинации, в дозировке 100 мкг — в 83 раза, говорится в сообщении компании.

Компания разработала бустерные дозы для предыдущих штаммов коронавируса, которые были признаны «вызывающими беспокойство», в том числе для «дельты» и «омикрона». Сейчас продолжаются клинические испытания препаратов в фазе 2/3, в которых участвуют от 300 до 600 добровольцев в каждой группе. Данные, которые были обнародованы сегодня, основаны на анализах сыворотки крови 20 участников испытаний. Добровольцы из всех групп имели низкие уровни антител до ревакцинации.

Также Moderna заявила, что бустерная доза вакцины в дозировке 100 мкг безопасна и хорошо переносится. Частота и характер вызванных нежелательных явлений через семь дней после вакцинации были в целом сопоставимы с теми, которые наблюдались после первичной прививки. Также у препарата в этой дозировке несколько чаще наблюдались побочные явления, чем у бустерной вакцины в 50 мкг.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что, по предварительным данным, «Спутник V» демонстрирует высокую вируснейтрализующую активность против «омикрона». Ожидается, что препарат будет надежно защищать от тяжелого течения COVID-19 и госпитализации. Ревакцинация «Спутником лайт» значительно увеличивает вируснейтрализующую активность против омикрона через два-три месяца после введения. Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что схема вакцинации и ревакцинации препаратами остается прежней.

Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России его впервые зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР. «Омикрон» выявлен в 89 странах.

Ранее по теме: РФПИ заявил об эффективности «Спутника V» против штамма «омикрон»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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