Moderna оценила эффективность бустерных доз своей вакцины от «омикрона»

Также Moderna заявила, что бустерная доза вакцины в дозировке 100 мкг безопасна и хорошо переносится. Частота и характер вызванных нежелательных явлений через семь дней после вакцинации были в целом сопоставимы с теми, которые наблюдались после первичной прививки. Также у препарата в этой дозировке несколько чаще наблюдались побочные явления, чем у бустерной вакцины в 50 мкг.