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Скворцова усомнилась в окончании пандемии коронавируса в 2022 году

Ведомости

Изначально предполагалось, что пандемия коронавируса завершится летом 2022 г., однако на фоне ускоренного процесса мутирования инфекции утверждать, что прогноз сбудется, нельзя, заявила в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года. Это то исходное, что было понятно в 2020 году. Но, поскольку идет сейчас ускоренное мутирование и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — сказала она.

Обнаруженный в начале ноября этого года на юге Африки штамм коронавируса омикрон Скворцова охарактеризовала как «неоднозначный». Данный вариант несет в себе 32 мутации — больше, чем все известные ранее штаммы. Это делает его более заразным, при этом он вызывает менее тяжелое течение COVID-19, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Скворцова предположила, что омикрон может внести свой вклад в том числе в окончание пандемии.

22 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сказал, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 г. Ранее подобное мнение выразил основатель Microsoft Билл Гейтс.

Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. До сих пор неизвестно, произошло ли это по естественным причинам или в результате утечки вируса из лаборатории местного университета. По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время COVID-19 подтвердился более чем у 286,5 млн жителей планеты. Из них почти свыше 5,4 млн человек скончались в результате заболевания.

Ранее по теме: ВОЗ допустила завершение пандемии коронавируса в 2022 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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