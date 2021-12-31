Скворцова усомнилась в окончании пандемии коронавируса в 2022 году

«По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года. Это то исходное, что было понятно в 2020 году. Но, поскольку идет сейчас ускоренное мутирование и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — сказала она.