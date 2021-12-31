Скворцова усомнилась в окончании пандемии коронавируса в 2022 году
Изначально предполагалось, что пандемия коронавируса завершится летом 2022 г., однако на фоне ускоренного процесса мутирования инфекции утверждать, что прогноз сбудется, нельзя, заявила в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
«По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года. Это то исходное, что было понятно в 2020 году. Но, поскольку идет сейчас ускоренное мутирование и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — сказала она.
Обнаруженный в начале ноября этого года на юге Африки штамм коронавируса омикрон Скворцова охарактеризовала как «неоднозначный». Данный вариант несет в себе 32 мутации — больше, чем все известные ранее штаммы. Это делает его более заразным, при этом он вызывает менее тяжелое течение COVID-19, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Скворцова предположила, что омикрон может внести свой вклад в том числе в окончание пандемии.
22 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сказал, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 г. Ранее подобное мнение выразил основатель Microsoft Билл Гейтс.
Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. До сих пор неизвестно, произошло ли это по естественным причинам или в результате утечки вируса из лаборатории местного университета. По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время COVID-19 подтвердился более чем у 286,5 млн жителей планеты. Из них почти свыше 5,4 млн человек скончались в результате заболевания.