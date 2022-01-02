Россияне назвали профессиональные цели на 2022 год

Граждане России в новом году хотят повысить свою квалификацию, получить повышение и начать больше зарабатывать. При этом почти четверть россиян не имеют никаких планов, связанных с работой. Об этом говорится в исследовании о профессиональных целях на год, которое в декабре провел портал SuperJob.