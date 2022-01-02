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Общество

Россияне назвали профессиональные цели на 2022 год

Ведомости

Граждане России в новом году хотят повысить свою квалификацию, получить повышение и начать больше зарабатывать. При этом почти четверть россиян не имеют никаких планов, связанных с работой. Об этом говорится в исследовании о профессиональных целях на год, которое в декабре провел портал SuperJob. 

20% респондентов хотят в 2022 г. пройти обучение или повысить свою квалификацию. Карьерный рост выбрали 12% опрошенных, 9% россиян поставили цель повысить доход, а 5% хотели бы освоить новые обязанности. 

4% настроились на выполнение плана или завершение значимого проекта. Для 3% участников исследования важно стать экспертом в своей специальности. 

По 2% набрали сразу несколько вариантов ответа, связанных с открытием или расширением бизнеса, изучением иностранного языка и переходом на дистанционный режим работы.

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В одну группу респондентов объединили желающих изучить законодательство в профессиональной области, написать диссертацию, подготовить методические материалы, выиграть профессиональный конкурс, повысить разряд или категорию и увеличить клиентскую базу. Эти и другие цели поставили себе на год 12% участников опроса.

24% опрошенных заявили об отсутствии целей, связанных с работой. В числе причин они называли пандемию, которая может разрушить все намерения.

Женщины чаще мужчин хотят пройти обучение, но меньше говорят о карьерном росте, увеличении дохода и повышении своего профессионализма до экспертного уровня, отмечает SuperJob. В исследовании принимали участие 1600 человек из разных городов страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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