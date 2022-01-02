Россияне назвали профессиональные цели на 2022 год
Граждане России в новом году хотят повысить свою квалификацию, получить повышение и начать больше зарабатывать. При этом почти четверть россиян не имеют никаких планов, связанных с работой. Об этом говорится в исследовании о профессиональных целях на год, которое в декабре провел портал SuperJob.
20% респондентов хотят в 2022 г. пройти обучение или повысить свою квалификацию. Карьерный рост выбрали 12% опрошенных, 9% россиян поставили цель повысить доход, а 5% хотели бы освоить новые обязанности.
4% настроились на выполнение плана или завершение значимого проекта. Для 3% участников исследования важно стать экспертом в своей специальности.
По 2% набрали сразу несколько вариантов ответа, связанных с открытием или расширением бизнеса, изучением иностранного языка и переходом на дистанционный режим работы.
В одну группу респондентов объединили желающих изучить законодательство в профессиональной области, написать диссертацию, подготовить методические материалы, выиграть профессиональный конкурс, повысить разряд или категорию и увеличить клиентскую базу. Эти и другие цели поставили себе на год 12% участников опроса.
24% опрошенных заявили об отсутствии целей, связанных с работой. В числе причин они называли пандемию, которая может разрушить все намерения.
Женщины чаще мужчин хотят пройти обучение, но меньше говорят о карьерном росте, увеличении дохода и повышении своего профессионализма до экспертного уровня, отмечает SuperJob. В исследовании принимали участие 1600 человек из разных городов страны.