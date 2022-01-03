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Общество

Суточная заболеваемость COVID-19 в России достигла минимума с 17 июня

Ведомости

За последние сутки в России выявлено 16 343 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб в понедельник, 3 января. Прирост количества заболевших достиг минимального значения с 17 июня прошлого года.

Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 10 554 309 человек. За последние 24 часа также скончались 835 пациентов с COVID-19 (за все время — 311 353), выздоровели 24 037 человек (всего — 9 548 076).

Лидером среди городов по суточной заболеваемости стал Санкт-Петербург – там за сутки зарегистрировали 1341 случай заражения. В Москве выявили 1335 инфицированных, в Подмосковье — 1180, в Челябинской и Свердловской областях — по 445, в Краснодарском крае — 432.

Система здравоохранения России в преддверии новогодних праздников мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности, заявил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко. В декабре президент Владимир Путин поручил правительству продолжить в 2022 г. практику допвыплат медицинским работникам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом. Тогда же он призвал удвоить выплаты медикам, работающим с больными COVID-19 в новогодние праздники.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что заболевшим COVID-19 помогают около 300 000 врачей по всей России. За последние три месяца правительство направило более 50 млрд руб. на соцвыплаты медицинским работникам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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