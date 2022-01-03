Суточная заболеваемость COVID-19 в России достигла минимума с 17 июня

Система здравоохранения России в преддверии новогодних праздников мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности, заявил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко. В декабре президент Владимир Путин поручил правительству продолжить в 2022 г. практику допвыплат медицинским работникам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом. Тогда же он призвал удвоить выплаты медикам, работающим с больными COVID-19 в новогодние праздники.