Суточная заболеваемость COVID-19 в России достигла минимума с 17 июня
За последние сутки в России выявлено 16 343 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб в понедельник, 3 января. Прирост количества заболевших достиг минимального значения с 17 июня прошлого года.
Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 10 554 309 человек. За последние 24 часа также скончались 835 пациентов с COVID-19 (за все время — 311 353), выздоровели 24 037 человек (всего — 9 548 076).
Лидером среди городов по суточной заболеваемости стал Санкт-Петербург – там за сутки зарегистрировали 1341 случай заражения. В Москве выявили 1335 инфицированных, в Подмосковье — 1180, в Челябинской и Свердловской областях — по 445, в Краснодарском крае — 432.
Система здравоохранения России в преддверии новогодних праздников мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности, заявил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко. В декабре президент Владимир Путин поручил правительству продолжить в 2022 г. практику допвыплат медицинским работникам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом. Тогда же он призвал удвоить выплаты медикам, работающим с больными COVID-19 в новогодние праздники.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что заболевшим COVID-19 помогают около 300 000 врачей по всей России. За последние три месяца правительство направило более 50 млрд руб. на соцвыплаты медицинским работникам.