Умер композитор «Улицы Сезам» Стивен Лоуренс
На 83-м году жизни умер композитор Стивен Лоуренс, сообщает журнал Variety. Лоуренс скончался в медицинском центре Клары Маас в штате Нью-Джерси.
Лоуренс является автором музыкальных композиций к популярной детской передаче «Улица Сезам». Он написал более 300 песен и партитур для «Улицы Сезам», в результате чего был удостоен трех премий «Эмми».
Лоуренс также является автором музыки к фильмам «Рано или поздно» (1979), «Бей в барабан медленно» (1973) и к фильму ужасов «Элис, милая Элис» (1976).