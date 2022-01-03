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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших россиян в ДТП в Белоруссии

Ведомости

Жизнь пострадавших россиян в ДТП, которое произошло в Витебской области Белоруссии, находится вне опасности, заявил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС. Шестеро россиян находятся в тяжелом состоянии, 18 человек в состоянии средней тяжести, остальные 17 человек — легкой степени. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

«Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами, оказывающими медицинскую помощь россиянам, пострадавшим в ДТП с автобусом в Белоруссии. Жизнь пострадавших вне опасности, вся необходимая помощь оказывается им в полном объеме», — сказал он.

Ранее сегодня МВД Белоруссии сообщило, что туристический автобус Scania столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся. В автобусе находился 41 человек — все они россияне.

«На 120 км трассы М8 «Граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины» около двух часов дня произошло столкновение туристического автобуса «Скания», следовавшего в областной центр, и легкового автомобиля «Рено». В результате ДТП автобус опрокинулся», — говорится в сообщении МВД. 31-летний водитель легкового авто, житель Кричева, погиб на месте, сообщили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных