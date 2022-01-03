В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших россиян в ДТП в Белоруссии
Жизнь пострадавших россиян в ДТП, которое произошло в Витебской области Белоруссии, находится вне опасности, заявил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС. Шестеро россиян находятся в тяжелом состоянии, 18 человек в состоянии средней тяжести, остальные 17 человек — легкой степени. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
«Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами, оказывающими медицинскую помощь россиянам, пострадавшим в ДТП с автобусом в Белоруссии. Жизнь пострадавших вне опасности, вся необходимая помощь оказывается им в полном объеме», — сказал он.
Ранее сегодня МВД Белоруссии сообщило, что туристический автобус Scania столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся. В автобусе находился 41 человек — все они россияне.
«На 120 км трассы М8 «Граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины» около двух часов дня произошло столкновение туристического автобуса «Скания», следовавшего в областной центр, и легкового автомобиля «Рено». В результате ДТП автобус опрокинулся», — говорится в сообщении МВД. 31-летний водитель легкового авто, житель Кричева, погиб на месте, сообщили в ведомстве.