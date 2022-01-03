В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших россиян в ДТП в Белоруссии

«Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами, оказывающими медицинскую помощь россиянам, пострадавшим в ДТП с автобусом в Белоруссии. Жизнь пострадавших вне опасности, вся необходимая помощь оказывается им в полном объеме», — сказал он.