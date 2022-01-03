Украинский журналист Цимбалюк сообщил об отъезде из России
Украинский журналист агентства «Униан» Роман Цимбалюк сообщил об отъезде из России из-за угрозы личной безопасности.
«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности», — сказал журналист в интервью изданию Hromadske.
В декабре телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам.
«И сейчас якобы они говорят, что отозвали вызов на допрос (в московскую прокуратуру. — Ред.), но это не значит, что его не будет снова», — отметил Цимбалюк.
Цимбалюк работал в Москве собственным корреспондентом «Униана» на протяжении 13 лет.