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Общество

В Италии по запросу России задержан украинский режиссер Лавренчук

Ведомости

В Неаполе 17 декабря был задержан украинский режиссер Евгений Лавренчук, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретаря МИДа страны Олега Николенко. 

«Суд Неаполя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат», — сообщил Николенко. При этом он представитель украинского МИДа не уточнил причину запроса на экстрадицию. 

Как сообщается на странице «Free Eugene Lavrenchuk» на Facebook, Лавренчук был задержан по подозревается в неких «финансовых нарушениях». 

«Согласно их (российскому — ред.) заявлению, Евгений, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил уголовное нарушение. В настоящее время итальянская сторона изучает запрос, поданный из России. Подробности дела в настоящее время не разглашаются, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он, видимо, совершил на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. 

Лавренчуку 39 лет, он родился в 1982 г. во Львове, в 2003 г. закончил ГИТИС в мастерской Романа Виктюка по специальности «оперный режиссер». Он являлся сооснователем и художественным руководителем «Польского театра в Москве» и «Школы актёрского мастерства и режиссуры». За творческую карьеру поставил более 30 спектаклей в России, Украине и Европе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных