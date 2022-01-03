В Италии по запросу России задержан украинский режиссер Лавренчук

Лавренчуку 39 лет, он родился в 1982 г. во Львове, в 2003 г. закончил ГИТИС в мастерской Романа Виктюка по специальности «оперный режиссер». Он являлся сооснователем и художественным руководителем «Польского театра в Москве» и «Школы актёрского мастерства и режиссуры». За творческую карьеру поставил более 30 спектаклей в России, Украине и Европе.