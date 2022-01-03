В Италии по запросу России задержан украинский режиссер Лавренчук
В Неаполе 17 декабря был задержан украинский режиссер Евгений Лавренчук, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретаря МИДа страны Олега Николенко.
«Суд Неаполя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат», — сообщил Николенко. При этом он представитель украинского МИДа не уточнил причину запроса на экстрадицию.
Как сообщается на странице «Free Eugene Lavrenchuk» на Facebook, Лавренчук был задержан по подозревается в неких «финансовых нарушениях».
«Согласно их (российскому — ред.) заявлению, Евгений, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил уголовное нарушение. В настоящее время итальянская сторона изучает запрос, поданный из России. Подробности дела в настоящее время не разглашаются, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он, видимо, совершил на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Лавренчуку 39 лет, он родился в 1982 г. во Львове, в 2003 г. закончил ГИТИС в мастерской Романа Виктюка по специальности «оперный режиссер». Он являлся сооснователем и художественным руководителем «Польского театра в Москве» и «Школы актёрского мастерства и режиссуры». За творческую карьеру поставил более 30 спектаклей в России, Украине и Европе.