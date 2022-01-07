Умер командовавший объединенной группой войск в Чечне генерал Квашнин

В 1997-2004 гг. занимал пост начальника Генштаба, в 1999-м руководил боевыми действиями в Дагестане против вторгнувшихся из Чечни боевиков. В том же году получил звание Героя России. С 2004 по 2010 г. Квашнин был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.