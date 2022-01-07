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Умер командовавший объединенной группой войск в Чечне генерал Квашнин

Ведомости

Бывший начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Анатолий Квашнин скончался от последствий COVID-19 в возрасте 75 лет. Об этом рассказал 7 января руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

«Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина — коронавирус», — приводит слова Дерябина «РИА Новости». «Газета.ру» передает со ссылкой на источник в вооруженных силах, что Квашнин болел коронавирусной инфекцией около месяца. Накануне его перевезли в Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко, где ночью он умер от инфаркта.

В декабре 1994-го Квашнин в звании генерал-лейтенанта возглавил Объединенную группировку войск в Чечне во время первой кампании, с февраля 1995-го командовал войсками Северо-Кавказского военного округа.

В 1997-2004 гг. занимал пост начальника Генштаба, в 1999-м руководил боевыми действиями в Дагестане против вторгнувшихся из Чечни боевиков. В том же году получил звание Героя России. С 2004 по 2010 г. Квашнин был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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