Умер командовавший объединенной группой войск в Чечне генерал Квашнин
Бывший начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Анатолий Квашнин скончался от последствий COVID-19 в возрасте 75 лет. Об этом рассказал 7 января руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
«Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина — коронавирус», — приводит слова Дерябина «РИА Новости». «Газета.ру» передает со ссылкой на источник в вооруженных силах, что Квашнин болел коронавирусной инфекцией около месяца. Накануне его перевезли в Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко, где ночью он умер от инфаркта.
В декабре 1994-го Квашнин в звании генерал-лейтенанта возглавил Объединенную группировку войск в Чечне во время первой кампании, с февраля 1995-го командовал войсками Северо-Кавказского военного округа.
В 1997-2004 гг. занимал пост начальника Генштаба, в 1999-м руководил боевыми действиями в Дагестане против вторгнувшихся из Чечни боевиков. В том же году получил звание Героя России. С 2004 по 2010 г. Квашнин был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.