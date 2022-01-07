Канцлер Австрии Нехаммер заразился коронавирусом

У австрийского канцлера нет симптомов COVID-19, но он самоизолировался и сейчас работает из дома. Нехаммер сделал три прививки от коронавируса. Пока неизвестно, заразился ли канцлер Австрии штаммом коронавируса «омикрон». Наличие у него коронавируса подтвердил второй ПЦР-тест.