Канцлер Австрии Нехаммер заразился коронавирусом
Канцлер Австрии Карл Нехаммер получил положительный результат теста на коронавирус 7 января, он мог заразиться от одного из своих членов своей службы безопасности, сообщило агентство APA со ссылкой на канцелярию Нехаммера.
У австрийского канцлера нет симптомов COVID-19, но он самоизолировался и сейчас работает из дома. Нехаммер сделал три прививки от коронавируса. Пока неизвестно, заразился ли канцлер Австрии штаммом коронавируса «омикрон». Наличие у него коронавируса подтвердил второй ПЦР-тест.
4 января Нехаммер вернулся из отпуска и получил отрицательный ПЦР-тест в среду днем. Сейчас он находится на карантине и следующие несколько дней не будет проводить публичные мероприятия. Жена и дети Нехаммера 7 января получили отрицательные ПЦР-тесты.
Карлу Нехаммеру 52 года. Он занимает пост канцлера Австрии с 6 декабря прошлого года. До этого Нехаммер был министром внутренних дел страны с 7 января 2020 г., а также членом Национального собрания с 2017 по 2020 гг.