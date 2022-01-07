Газета
Общество

Канцлер Австрии Нехаммер заразился коронавирусом

Ведомости

Канцлер Австрии Карл Нехаммер получил положительный результат теста на коронавирус 7 января, он мог заразиться от одного из своих членов своей службы безопасности, сообщило агентство APA со ссылкой на канцелярию Нехаммера.

У австрийского канцлера нет симптомов COVID-19, но он самоизолировался и сейчас работает из дома. Нехаммер сделал три прививки от коронавируса. Пока неизвестно, заразился ли канцлер Австрии штаммом коронавируса «омикрон». Наличие у него коронавируса подтвердил второй ПЦР-тест.

4 января Нехаммер вернулся из отпуска и получил отрицательный ПЦР-тест в среду днем. Сейчас он находится на карантине и следующие несколько дней не будет проводить публичные мероприятия. Жена и дети Нехаммера 7 января получили отрицательные ПЦР-тесты.

Карлу Нехаммеру 52 года. Он занимает пост канцлера Австрии с 6 декабря прошлого года. До этого Нехаммер был министром внутренних дел страны с 7 января 2020 г., а также членом Национального собрания с 2017 по 2020 гг.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных