В России число молодых работников за год сократилось на 460 000
Количество работающих россиян 20-29 лет с сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. сократилось на 460 500 человек, сообщил РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на данных Росстата. Также за указанный период количество работников сократилось в группе старше 70 лет – на 24 000 человек. Общее количество работающих во всех возрастных группах за тот же период, согласно исследованию, увеличилось на 1,84 млн — до 72,3 млн человек.
Эксперты указали, что сокращение количества молодых работников в России началось в 2010-х гг: с августа 2010 г. по сентябрь 2021 г. показатель уменьшился на треть, или почти на 6 млн человек из-за демографической ямы в 1990-х гг. За 2020-2021 гг. число молодых работников уменьшилось на 1,4 млн человек по сравнению с 2019 г. Дальше показатель снизится еще на несколько миллионов человек, указано в исследовании.
Такой тренд в период пандемии усилился: тысячи человек лишились работы в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса. Также начался отток мигрантов, среди которых много молодых людей. Президент Finexpertiza Елена Трубникова уточнила, что уменьшение числа сотрудников младше 30 лет связано с повышенной безработицей среди молодежи: часть из них еще учится, а также молодых сотрудников неохотно берут на хорошо оплачиваемую должность из-за недостатка опыта.
В возрастной группе 15-19 лет безработица составляет 27,6%, в группе 20-24 лет – 15,4%. Среди россиян 25-29 лет безработица уменьшается до 5%, но она выше, чем в целом по рынку труда – 4,3%.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила ТАСС, что рынок труда в ряде российских регионов пока не вернулся к допандемическим показателям. Росстат сообщал, что уровень безработицы в России в июле этого года снизился сразу на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем — до 4,5%, что эквивалентно 3,4 млн человек.