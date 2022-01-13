В России число молодых работников за год сократилось на 460 000

Эксперты указали, что сокращение количества молодых работников в России началось в 2010-х гг: с августа 2010 г. по сентябрь 2021 г. показатель уменьшился на треть, или почти на 6 млн человек из-за демографической ямы в 1990-х гг. За 2020-2021 гг. число молодых работников уменьшилось на 1,4 млн человек по сравнению с 2019 г. Дальше показатель снизится еще на несколько миллионов человек, указано в исследовании.