Глава Росстата назвал срок публикации первых итогов переписи населения
Первые итоги Всероссийской переписи населения будут оглашены в конце марта — начале апреля, рассказал журналистам в ходе пресс-конференции руководитель Росстата Павел Малков.
«Где-то конец марта — начало апреля данные должны быть получены», — сообщил он.
Малков пояснил, что сведения в ходе переписи собирались через множество каналов — портал «Госуслуг», переписчиков, стационарные переписные участки. Отдельно учитывались административные данные и специальные контингенты населения. Дополнительно это проверялось через операторов мобильной связи.
Сейчас Росстат должен объединить информацию воедино и исключить дубли с помощью «сложных алгоритмов», резюмировал глава ведомства. Определенная цифра есть уже сейчас, но она требует проверки, торопиться Росстат не будет, добавил Малков.
В середине ноября 2021 г. руководитель ведомства сказал, что первые итоги переписи обнародуют в январе 2022 г. Предварительные результаты планировалось представить в апреле, окончательные — в несколько этапов на протяжении года. Так, подробные сведения о национальном, возрастном и половом составе населения Росстат намеревался обнародовать в августе, социально-демографические и экономические характеристики — в сентябре.
Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября прошлого года. В труднодоступных районах она длилась до 20 декабря.