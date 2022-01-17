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Глава Росстата назвал срок публикации первых итогов переписи населения

Ведомости

Первые итоги Всероссийской переписи населения будут оглашены в конце марта — начале апреля, рассказал журналистам в ходе пресс-конференции руководитель Росстата Павел Малков.

«Где-то конец марта — начало апреля данные должны быть получены», — сообщил он.

Малков пояснил, что сведения в ходе переписи собирались через множество каналов — портал «Госуслуг», переписчиков, стационарные переписные участки. Отдельно учитывались административные данные и специальные контингенты населения. Дополнительно это проверялось через операторов мобильной связи. 

Сейчас Росстат должен объединить информацию воедино и исключить дубли с помощью «сложных алгоритмов», резюмировал глава ведомства. Определенная цифра есть уже сейчас, но она требует проверки, торопиться Росстат не будет, добавил Малков. 

В середине ноября 2021 г. руководитель ведомства сказал, что первые итоги переписи обнародуют в январе 2022 г. Предварительные результаты планировалось представить в апреле, окончательные — в несколько этапов на протяжении года. Так, подробные сведения о национальном, возрастном и половом составе населения Росстат намеревался обнародовать в августе, социально-демографические и экономические характеристики — в сентябре.

Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября прошлого года. В труднодоступных районах она длилась до 20 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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