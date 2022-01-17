Глава Росстата назвал срок публикации первых итогов переписи населения

В середине ноября 2021 г. руководитель ведомства сказал, что первые итоги переписи обнародуют в январе 2022 г. Предварительные результаты планировалось представить в апреле, окончательные — в несколько этапов на протяжении года. Так, подробные сведения о национальном, возрастном и половом составе населения Росстат намеревался обнародовать в августе, социально-демографические и экономические характеристики — в сентябре.