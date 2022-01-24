Экс-сотрудников спецназа ФСБ приговорили к срокам до 10 лет колонии за разбой
Московский гарнизонный военный суд приговорил нескольких бывших сотрудников подразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел» к срокам от восьми до десяти лет лишения свободы по делу о разбойном хищении 136,5 млн руб., передает «Интерфакс».
Виновными были признаны восемь фигурантов дела — уволенные из спецслужб майор ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения «Альфа» Роман Оболенский, сотрудник «Альфы» Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения «Вымпел» Дмитрий Капышкин, старший инструктор «Альфы» Хетаг Маргиев, сотрудник управления «К» ФСБ Артур Власов и инспектор московского УФНС Дмитрий Чиквин, а также бывший помощник следователя столичного управления СК на транспорте Дмитрий Казанцев. Все они обвинялись в разбое, совершенном организованной группой с хищением средств в особо крупном размере (пункты «а» и «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ).
Власова суд приговорил к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, Казанцева — к девяти годам шести месяцам. Оболенский и Урусов получили по девять лет колонии строгого режима, Маргиев — восемь лет шесть месяцев. Карелин, Капышкин и Чиквин получили по восемь лет колонии.
Чиквину и Казанцеву также назначены штрафы в размере 300 000 руб. каждому. Подсудимые из числа бывших военнослужащих ФСБ были лишены званий. С осужденных взыскали солидарно 81,529 млн руб. по гражданскому иску о возмещении ущерба, заявленному потерпевшим. Всем осужденным суд зачел в срок наказания время нахождения в СИЗО и под домашним арестом. При этом все они будут находиться под стражей до вступления приговора в законную силу.
Речь идет о нападении на Александра Юмаранова в 2019 г. в здании на улице Ивана Бабушкина на юго-западе Москвы, где расположен офис банка «Металлург». Как сообщал РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Юмаранов на момент происшествия числился безработным, до этого он занимался бизнесом в качестве ИП. Он объяснил следствию, что взял деньги «в долг у знакомых» для того, чтобы обменять их на доллары. Когда Юмаранов принес в банк деньги, в здание ворвались около десяти человек, некоторые из которых были в спецодежде без опознавательных знаков. Со слов потерпевшего, они забрали наличность под предлогом проведения оперативно-разыскных мероприятий, после чего и скрылись.
Предполагаемым заказчиком нападения следствие считает бизнесмена Бориса Караматова, занимавшегося незаконной конвертацией валюты. Уголовное дело в отношении еще двоих фигурантов, Николая Стефу и Артура Дзуцева, выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.
Ранее, в июле 2020 г., Гагаринский суд Москвы приговорил по этому делу бывшего сотрудника прокуратуры Константина Жарова к девяти годам лишения свободы. Еще одного участника нападения, Акшара Дзуцева, в декабре 2021 г. осудили на аналогичный срок.