Экс-сотрудников спецназа ФСБ приговорили к срокам до 10 лет колонии за разбой

Речь идет о нападении на Александра Юмаранова в 2019 г. в здании на улице Ивана Бабушкина на юго-западе Москвы, где расположен офис банка «Металлург». Как сообщал РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Юмаранов на момент происшествия числился безработным, до этого он занимался бизнесом в качестве ИП. Он объяснил следствию, что взял деньги «в долг у знакомых» для того, чтобы обменять их на доллары. Когда Юмаранов принес в банк деньги, в здание ворвались около десяти человек, некоторые из которых были в спецодежде без опознавательных знаков. Со слов потерпевшего, они забрали наличность под предлогом проведения оперативно-разыскных мероприятий, после чего и скрылись.