ОКР объявил окончательный состав сборной на зимние Игры в Пекине

Президент России Владимир Путин провел встречу со сборной страны по видеосвязи. Глава государства заявил, что спортсменам предстоит пройти более чем серьезные испытания характера и воли «в поединке с сильнейшими атлетами на планете». Путин заверил спортсменов, что на родине будут за них болеть, гордиться их успехами и верить, что на олимпийских аренах они «превзойдут самих себя и покажут высший класс, высший пилотаж». При этом глава государства призвал атлетов неукоснительно выполнять требования оргкомитета и соблюдать все медицинские предписания в Пекине.