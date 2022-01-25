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Общество

ОКР объявил окончательный состав сборной на зимние Игры в Пекине

Ведомости

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил окончательный состав национальной команды на зимние Олимпийские игры в Пекине, сообщается на сайте организации.

В общей сложности Олимпийская делегация состоит из 461 представителя — из них 212 спортсменов (109 мужчин и 103 женщины) и 249 официальных лиц, в том числе тренеры, персонал, руководители и сотрудники ОКР. Самая обширная заявка среди всех видов спорта у хоккеистов — в мужской команде 25 игроков, а в женской 23 игрока.

ОКР также проинформировал об изменениях в составе, которые федерации внесли в последний момент. У фигуристов в мужском одиночном катании Евгений Семененко заменил Михаила Коляду. Кроме того, решается вопрос о предоставлении сборной двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл).

Президент России Владимир Путин провел встречу со сборной страны по видеосвязи. Глава государства заявил, что спортсменам предстоит пройти более чем серьезные испытания характера и воли «в поединке с сильнейшими атлетами на планете». Путин заверил спортсменов, что на родине будут за них болеть, гордиться их успехами и верить, что на олимпийских аренах они «превзойдут самих себя и покажут высший класс, высший пилотаж». При этом глава государства призвал атлетов неукоснительно выполнять требования оргкомитета и соблюдать все медицинские предписания в Пекине.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Атлеты из России буду выступать под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г. Также запрещено использование гимна и герба страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных