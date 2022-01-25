ОКР объявил окончательный состав сборной на зимние Игры в Пекине
Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил окончательный состав национальной команды на зимние Олимпийские игры в Пекине, сообщается на сайте организации.
В общей сложности Олимпийская делегация состоит из 461 представителя — из них 212 спортсменов (109 мужчин и 103 женщины) и 249 официальных лиц, в том числе тренеры, персонал, руководители и сотрудники ОКР. Самая обширная заявка среди всех видов спорта у хоккеистов — в мужской команде 25 игроков, а в женской 23 игрока.
ОКР также проинформировал об изменениях в составе, которые федерации внесли в последний момент. У фигуристов в мужском одиночном катании Евгений Семененко заменил Михаила Коляду. Кроме того, решается вопрос о предоставлении сборной двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл).
Президент России Владимир Путин провел встречу со сборной страны по видеосвязи. Глава государства заявил, что спортсменам предстоит пройти более чем серьезные испытания характера и воли «в поединке с сильнейшими атлетами на планете». Путин заверил спортсменов, что на родине будут за них болеть, гордиться их успехами и верить, что на олимпийских аренах они «превзойдут самих себя и покажут высший класс, высший пилотаж». При этом глава государства призвал атлетов неукоснительно выполнять требования оргкомитета и соблюдать все медицинские предписания в Пекине.
XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Атлеты из России буду выступать под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г. Также запрещено использование гимна и герба страны.