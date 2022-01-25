ТАСС: один человек погиб при взрыве гранаты в доме в Приморском крае
Один человек погиб и пятеро пострадали в результате взрыва гранаты в жилом доме в городе Арсеньеве Приморского края, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Данную информацию подтвердил также собеседник «РИА Новости» в региональном управлении МВД.
«По предварительной информации, в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов города Арсеньева один человек погиб», — сказал источник ТАСС.
Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю на фоне произошедшего возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Так, на шестом этаже многоквартирного дома на улице Островского нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, этот человек погиб от многочисленных травм и потери крови. В рамках дела проведут судебные экспертизы, идет допрос свидетелей.
По данным Telegram-канала Mash, опубликовавшего видео происшествия, инцидент начался из-за драки двух мужчин на лестничной клетке шестого этажа. В итоге сосед с четвертого этажа поднялся к ним и бросил гранату. Один из мужчин скончался на месте. Пятеро других пострадавших госпитализированы.