ТАСС: один человек погиб при взрыве гранаты в доме в Приморском крае

Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю на фоне произошедшего возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Так, на шестом этаже многоквартирного дома на улице Островского нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, этот человек погиб от многочисленных травм и потери крови. В рамках дела проведут судебные экспертизы, идет допрос свидетелей.