Газета
Общество

Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до семи дней

Ведомости

Срок изоляции для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, сокращен с двух недель до одной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19», — сообщили в Роспотребнадзоре. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующее распоряжение уже зарегистрировали в Минюсте.

18 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что срок нахождения на карантине граждан, заразившихся коронавирусом, также сократился до одной недели. Это сделано в целях оптимизации подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан. Она отметила, что правительство будет наблюдать за ситуацией и при необходимости скорректирует установленные нормы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что человек, инфицированный новым штаммом коронавируса «омикрон», становится заразным уже в первые сутки после попадания инфекции в организм. Она отметила, что «омикрон» очень быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей — носа и горла. Именно эта особенность способствует более быстрой передаче данного штамма от человека к человеку по сравнению с предшественниками. По ее словам, инкубационный период у людей, заразившихся «омикроном», составляет от двух до пяти дней, а заразность выше от трех до семи раз по сравнению с другими штаммами. Однако, несмотря на отличительные черты, хорошо изученные меры по борьбе с COVID-19 будут эффективны и против «омикрона», отмечала Попова.

На фоне распространения штамма «омикрон» в России растет заболеваемость коронавирусом. 11 января, когда начался рост, было зарегистрировано 17 525 случаев заражения, а за последние сутки – 67 809 случаев. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных