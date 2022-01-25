Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до семи дней

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что человек, инфицированный новым штаммом коронавируса «омикрон», становится заразным уже в первые сутки после попадания инфекции в организм. Она отметила, что «омикрон» очень быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей — носа и горла. Именно эта особенность способствует более быстрой передаче данного штамма от человека к человеку по сравнению с предшественниками. По ее словам, инкубационный период у людей, заразившихся «омикроном», составляет от двух до пяти дней, а заразность выше от трех до семи раз по сравнению с другими штаммами. Однако, несмотря на отличительные черты, хорошо изученные меры по борьбе с COVID-19 будут эффективны и против «омикрона», отмечала Попова.