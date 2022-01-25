Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до семи дней
Срок изоляции для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, сокращен с двух недель до одной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19», — сообщили в Роспотребнадзоре. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующее распоряжение уже зарегистрировали в Минюсте.
18 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что срок нахождения на карантине граждан, заразившихся коронавирусом, также сократился до одной недели. Это сделано в целях оптимизации подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан. Она отметила, что правительство будет наблюдать за ситуацией и при необходимости скорректирует установленные нормы.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что человек, инфицированный новым штаммом коронавируса «омикрон», становится заразным уже в первые сутки после попадания инфекции в организм. Она отметила, что «омикрон» очень быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей — носа и горла. Именно эта особенность способствует более быстрой передаче данного штамма от человека к человеку по сравнению с предшественниками. По ее словам, инкубационный период у людей, заразившихся «омикроном», составляет от двух до пяти дней, а заразность выше от трех до семи раз по сравнению с другими штаммами. Однако, несмотря на отличительные черты, хорошо изученные меры по борьбе с COVID-19 будут эффективны и против «омикрона», отмечала Попова.
На фоне распространения штамма «омикрон» в России растет заболеваемость коронавирусом. 11 января, когда начался рост, было зарегистрировано 17 525 случаев заражения, а за последние сутки – 67 809 случаев. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%.