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Один человек погиб при взрыве снаряда под Екатеринбургом

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Шесть человек пострадали и один погиб в результате взрыва снаряда в городе Реж в Свердловской области, его нашли в ходе ремонтных работ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. Информацию подтвердили источники «РИА Новости» и ТАСС.

По данным «Интерфакса», специалисты вывезли снаряд на предприятие по утилизации, где он сдетонировал сразу после выгрузки из спецавтомобиля. Все пострадавшие – сотрудники завода, добавил собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что один из пострадавших находится в реанимации, еще пятеро получили ожоги. Взрыв, по данным ТАСС, произошел на предприятии «Гефест-М», которое специализируется на утилизации боеприпасов и производстве взрывчатки промышленного назначения. В августе 2019 г. на предприятии произошел пожар, горела кровля на площади 300 кв. м.

Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что, предположительно, на предприятии взорвался снаряд калибра 23 мм. В результате разрушились внутренние перегородки и остекление здания размером 100x20 м. Источник в экстренных службах рассказал агентству, что пострадали пять человек и один погиб. Взрыв произошел в 15:06 (13:06 мск), но пожара не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных