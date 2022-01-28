Один человек погиб при взрыве снаряда под Екатеринбургом

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что один из пострадавших находится в реанимации, еще пятеро получили ожоги. Взрыв, по данным ТАСС, произошел на предприятии «Гефест-М», которое специализируется на утилизации боеприпасов и производстве взрывчатки промышленного назначения. В августе 2019 г. на предприятии произошел пожар, горела кровля на площади 300 кв. м.