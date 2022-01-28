Один человек погиб при взрыве снаряда под Екатеринбургом
Шесть человек пострадали и один погиб в результате взрыва снаряда в городе Реж в Свердловской области, его нашли в ходе ремонтных работ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. Информацию подтвердили источники «РИА Новости» и ТАСС.
По данным «Интерфакса», специалисты вывезли снаряд на предприятие по утилизации, где он сдетонировал сразу после выгрузки из спецавтомобиля. Все пострадавшие – сотрудники завода, добавил собеседник агентства.
Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что один из пострадавших находится в реанимации, еще пятеро получили ожоги. Взрыв, по данным ТАСС, произошел на предприятии «Гефест-М», которое специализируется на утилизации боеприпасов и производстве взрывчатки промышленного назначения. В августе 2019 г. на предприятии произошел пожар, горела кровля на площади 300 кв. м.
Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что, предположительно, на предприятии взорвался снаряд калибра 23 мм. В результате разрушились внутренние перегородки и остекление здания размером 100x20 м. Источник в экстренных службах рассказал агентству, что пострадали пять человек и один погиб. Взрыв произошел в 15:06 (13:06 мск), но пожара не было.