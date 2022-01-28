Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю не изменился

По ее словам, темпы наращивания коллективного иммунитета снизились, потому что его утратили первично привитые россияне и перенесшие COVID-19 более полугода назад. Больше всего показатель снизился в Ненецком АО – на 3,6 п.п., Чечне – на 2,8 п.п., Москве – на 1,8 п.п., в Московской области – на 1,4 п.п., Ивановской и Костромской областях – на 0,9 п.п. «Если прививка или болезнь были более чем полгода назад, нужно вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких», — напомнила Голикова.