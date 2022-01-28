Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю не изменился
Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу остался на уровне прошлой недели – 64,4%, потому что свой иммунитет утратили первично привитые россияне и переболевшие более полугода назад, сообщил оперштаб. Прививки первым компонентом вакцины сделали 83,7 млн россиян, а полностью вакцинировались 79,3 млн человек.
«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%. В пяти регионах он превышает 80%. Это Севастополь (89,8%, снижение за неделю на 0,7 п.п.), Санкт-Петербург (85,3%), Карелия (84,2%), Мурманская область (80,5%) и Чукотка (80,3%, снижение за неделю на 0,3 п.п.)», — рассказала глава оперштаба вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, темпы наращивания коллективного иммунитета снизились, потому что его утратили первично привитые россияне и перенесшие COVID-19 более полугода назад. Больше всего показатель снизился в Ненецком АО – на 3,6 п.п., Чечне – на 2,8 п.п., Москве – на 1,8 п.п., в Московской области – на 1,4 п.п., Ивановской и Костромской областях – на 0,9 п.п. «Если прививка или болезнь были более чем полгода назад, нужно вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких», — напомнила Голикова.
По данным оперштаба, за неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в 32 регионах России, а улучшилась в восьми регионах: Иркутской, Курской, Рязанской, Саратовской и Ярославской областях, Адыгее, Алтае и Крыму.
Заболеваемость коронавирусом в России растет с 11 января на фоне распространения штамма «омикрон». Если 11 января было выявлено 17 525 случаев заражения, то 28 января — 98 040. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реальная заболеваемость коронавирусом может быть выше, потому что не все люди проходят тестирование.