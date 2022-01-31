Ликсутов анонсировал оплату проезда в метро картой на всех турникетах

Возможность оплатить проезд картой появилась в московском метро в 2016 г., и тогда этим пользовались около 1000 человек в день. По данным за декабрь 2021 г., почти 900 000 пассажиров ежедневно оплачивают проезд в метро картой. Ликсутов добавил, что оборудование, которое будет установлено на всех турникетах, будет изготовлено российскими производителями и будет работать на российском ПО.