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Ликсутов анонсировал оплату проезда в метро картой на всех турникетах

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Оплата банковской картой проезда в метро Москвы на всех турникетах начнет работать летом, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью «РИА Новости».

«Еще одна задача — летом все без исключения турникеты московского метро должны начать принимать банковские карты», — заявил Ликсутов.

Возможность оплатить проезд картой появилась в московском метро в 2016 г., и тогда этим пользовались около 1000 человек в день. По данным за декабрь 2021 г., почти 900 000 пассажиров ежедневно оплачивают проезд в метро картой. Ликсутов добавил, что оборудование, которое будет установлено на всех турникетах, будет изготовлено российскими производителями и будет работать на российском ПО.

В октябре прошлого года Ликсутов сообщил о запуске на всех станциях московского метро бесконтактного сервиса оплаты по лицу Face Pay. Для оплаты таким способом пассажиру нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка» к сервису в приложении «Метро Москвы». Затем камера на турникете будет распознавать лицо человека, и система автоматически спишет деньги за проезд.

В 2023 г. Face Pay может начать работать на Московских центральных диаметрах (МЦД) и наземном транспорте Москвы, рассказал Ликсутов. «Мы хотим, чтобы Face Pay появился и на Московском центральном кольце в этом году. И следующим этапом, скорее всего, это будет уже 2023 год, система появится на МЦД, какие-то её элементы будут в наземном городском транспорте», — отметил он.

Ранее по теме: На всех станциях московского метро начала работать система оплаты по лицу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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