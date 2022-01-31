Ликсутов анонсировал оплату проезда в метро картой на всех турникетах
Оплата банковской картой проезда в метро Москвы на всех турникетах начнет работать летом, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью «РИА Новости».
«Еще одна задача — летом все без исключения турникеты московского метро должны начать принимать банковские карты», — заявил Ликсутов.
Возможность оплатить проезд картой появилась в московском метро в 2016 г., и тогда этим пользовались около 1000 человек в день. По данным за декабрь 2021 г., почти 900 000 пассажиров ежедневно оплачивают проезд в метро картой. Ликсутов добавил, что оборудование, которое будет установлено на всех турникетах, будет изготовлено российскими производителями и будет работать на российском ПО.
В октябре прошлого года Ликсутов сообщил о запуске на всех станциях московского метро бесконтактного сервиса оплаты по лицу Face Pay. Для оплаты таким способом пассажиру нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка» к сервису в приложении «Метро Москвы». Затем камера на турникете будет распознавать лицо человека, и система автоматически спишет деньги за проезд.
В 2023 г. Face Pay может начать работать на Московских центральных диаметрах (МЦД) и наземном транспорте Москвы, рассказал Ликсутов. «Мы хотим, чтобы Face Pay появился и на Московском центральном кольце в этом году. И следующим этапом, скорее всего, это будет уже 2023 год, система появится на МЦД, какие-то её элементы будут в наземном городском транспорте», — отметил он.