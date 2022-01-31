СКР завершил расследование дела об аферах с билетами в театр через сайты-двойники
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела предполагаемых организаторов продажи театральных билетов российских театров через сайты-двойники, сообщает «Коммерсантъ».
Уголовное дело было возбуждено в 2020 г. по заявлению руководства Мариинского театра, которое обнаружило, что билеты на спектакли продаются через двойники официального сайта. Сайты были практически неотличимы от официального, однако продаваемые билеты стоили в несколько раз дороже. Помимо Мариинского театра с подобной проблемой столкнулись Большой и Малый театры, РАМТ, а также консерватория имени Чайковского.
Как выяснили следователи, организаторами аферы оказались бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов, которые в 2013 г. создали компанию по продаже билетов Simple life innovation. Сначала они легально занимались продажей билетов на спектакли, спортивные матчи и фестивали, однако в 2017 г. Хартанюк, по версии следствия, дал указание компаньону создавать двойники официальных сайтов.
Для осуществления задуманного мошенники наняли команду дизайнеров, программистов и специалистов по продвижению и рекламе. Они должны были добиться того, чтобы сайты-клоны появлялись в поисковой выдаче раньше оригинальных сайтов театров при запросах пользователей о покупке билетов. Общий оборот сети, по оценкам следователей, достиг 1 млрд руб.
Сейчас практически все руководители «билетной мафии» задержаны, однако Хартанюку и его матери, которая принимала активное участие в мошеннической деятельности, удалось скрыться — и мать, и сын объявлены в уголовный розыск.
Сначала уголовное дело было заведено по ч. 4 ст. 180 УК — незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ или услуг, однако позже было дополнено статьей ч. 4 ст. 159 — мошенничество в особо крупном размере. Потерпевшими по нему проходят обманутые мошенниками покупателями, а также российские театры и консерватория.