СКР завершил расследование дела об аферах с билетами в театр через сайты-двойники

Уголовное дело было возбуждено в 2020 г. по заявлению руководства Мариинского театра, которое обнаружило, что билеты на спектакли продаются через двойники официального сайта. Сайты были практически неотличимы от официального, однако продаваемые билеты стоили в несколько раз дороже. Помимо Мариинского театра с подобной проблемой столкнулись Большой и Малый театры, РАМТ, а также консерватория имени Чайковского.