В Петербурге завели дело против избившего сотрудницу полиции инспектора ГИБДД

По данным СК, конфликт произошел в ночь с 31 января на 1 февраля в отделе полиции, где работала пострадавшая. «В ходе словесной перепалки инспектор толкнул потерпевшую в грудь, в результате чего она ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и причинил ей физические повреждения, в том числе закрытый перелом левой плечевой кости», — говорится в сообщении СК.