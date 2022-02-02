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В Петербурге завели дело против избившего сотрудницу полиции инспектора ГИБДД

Ведомости

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после конфликта между двумя инспекторами ГИБДД и сотрудницей уголовного розыска, в ходе которого женщина сломала руку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Санкт-Петербургу.

Дело возбуждено против 34-летнего инспектора ГИБДД, который, по версии следствия, применил физическую силу против девушки — сотрудницы уголовного розыска. Инспектора ГИБДД подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Статья предусматривает в качестве наказания до десяти лет лишения свободы.

По данным СК, конфликт произошел в ночь с 31 января на 1 февраля в отделе полиции, где работала пострадавшая. «В ходе словесной перепалки инспектор толкнул потерпевшую в грудь, в результате чего она ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и причинил ей физические повреждения, в том числе закрытый перелом левой плечевой кости», — говорится в сообщении СК.

Подробности конфликта СК не сообщил. По данным «Фонтанки», инцидент произошел вечером на служебной парковке 37-го отдела на улице Кораблестроителей. 24-летняя сотрудница уголовного розыска сделала замечание припарковавшимся сотрудникам ГИБДД, после чего зашла в здание. Они догнали ее в дежурной части и потребовали предъявить служебное удостоверение, после чего пригрозили рапортом об оскорблении сотрудника ГИБДД при исполнении, пишет «Фонтанка». Девушка, по данным издания, отказалась предъявить удостоверение и первая толкнула инспектора. После драки ее отвезли в Мариинскую больницу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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