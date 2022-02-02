Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемого в организации терактов в метро
Прокуратура запросила пожизненное заключение для Магомеда Нурова, который обвиняется в участии в совершении терактов в метро Москвы в 2010 г., сообщили «РИА Новости». В результате двух взрывов тогда погибли 39 человек и пострадали более 100.
«Сторона обвинения просит окончательно назначить Нурову… наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в 300 000 руб.», — заявил прокурор.
Также суд огласил два гражданских иска от потерпевших на суммы 5,2 млн руб. и 2 млн руб. Московский метрополитен подал иск на 17 млн руб. из-за списания вагона «Красная стрела», ремонта двух станций метро и других вагонов. Нуров не признал вину.
Рассмотрение по существу дела о терактах в московском метро началось в октябре прошлого года. Суд отказал защите в просьбе проводить заседания в закрытом режиме, но разрешил подавать ходатайства о закрытом заслушивании какого-то отдельного свидетеля.
Нурова задержали в марте 2019 г. в Дагестане. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов и незаконном изготовлении взрывных устройств. По версии следствия, Нуров возил членов банды на встречи, на которых планировались теракты в метро, и скрывал от правоохранителей участника терактов.
Теракты на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» произошли 29 марта 2010 г. По данным правоохранительных органов, взрывы на обеих станциях совершили уроженки Дагестана. В результате терактов погибли 39 человек, пострадали более 100.