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Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемого в организации терактов в метро

Ведомости

Прокуратура запросила пожизненное заключение для Магомеда Нурова, который обвиняется в участии в совершении терактов в метро Москвы в 2010 г., сообщили «РИА Новости». В результате двух взрывов тогда погибли 39 человек и пострадали более 100.

«Сторона обвинения просит окончательно назначить Нурову… наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в 300 000 руб.», — заявил прокурор.

Также суд огласил два гражданских иска от потерпевших на суммы 5,2 млн руб. и 2 млн руб. Московский метрополитен подал иск на 17 млн руб. из-за списания вагона «Красная стрела», ремонта двух станций метро и других вагонов. Нуров не признал вину.

Рассмотрение по существу дела о терактах в московском метро началось в октябре прошлого года. Суд отказал защите в просьбе проводить заседания в закрытом режиме, но разрешил подавать ходатайства о закрытом заслушивании какого-то отдельного свидетеля.

Нурова задержали в марте 2019 г. в Дагестане. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов и незаконном изготовлении взрывных устройств. По версии следствия, Нуров возил членов банды на встречи, на которых планировались теракты в метро, и скрывал от правоохранителей участника терактов.

Теракты на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» произошли 29 марта 2010 г. По данным правоохранительных органов, взрывы на обеих станциях совершили уроженки Дагестана. В результате терактов погибли 39 человек, пострадали более 100.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных