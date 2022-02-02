Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемого в организации терактов в метро

Нурова задержали в марте 2019 г. в Дагестане. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов и незаконном изготовлении взрывных устройств. По версии следствия, Нуров возил членов банды на встречи, на которых планировались теракты в метро, и скрывал от правоохранителей участника терактов.