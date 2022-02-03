Песков подтвердил встречу Путина с Кадыровым

На вопрос, обсуждал ли Путин с Кадыровым ситуацию с семьей Янгулбаевых, Песков ответил: «Я дал ту формулировку по этой беседе, которую я мог дать. Мне больше нечего добавить». Он отметил, что президенту передали письменный доклад по этой ситуации. Пресс-секретарь заявил, что совершенно не согласен, что ситуация там вышла из под контроля. «Это субъект Российской Федерации. Больше мне добавить нечего», — сказал он.