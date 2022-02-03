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Песков подтвердил встречу Путина с Кадыровым

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин 2 февраля встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Они обсудили социально-экономическое развитие региона и работу правоохранительных органов.  

«Обсуждались в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам, они обсуждались. Помимо всего прочего затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов. Это все, что я могу сказать по этой встрече», — заявил Песков.

На вопрос, обсуждал ли Путин с Кадыровым ситуацию с семьей Янгулбаевых, Песков ответил: «Я дал ту формулировку по этой беседе, которую я мог дать. Мне больше нечего добавить». Он отметил, что президенту передали письменный доклад по этой ситуации. Пресс-секретарь заявил, что совершенно не согласен, что ситуация там вышла из под контроля. «Это субъект Российской Федерации. Больше мне добавить нечего», — сказал он.

3 февраля пресс-служба Кадырова заявила о встрече главы республики с Путиным. При этом за день до этого Песков сообщил, что встречи президента с главой Чечни в планах нет. Кадыров в ходе встречи доложил президенту о социально-экономическом положении Чечни, сообщала его пресс-служба.

О встрече Кадырова и Путина сообщили после того, как в центре Грозного прошел митинг против семьи вышедшего в отставку судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Как ранее писало агентство «Грозный-информ», в нем приняли участие около 400 000 человек мужского населения. Кадыров ранее призвал вернуть семью Янгулбаевых в Россию. Члены семьи судьи покинули страну после задержания жены Сайди Янгулбаева — Заремы Мусаевой.

Ранее по теме: Суд в Грозном арестовал жену экс-судьи Верховного суда Янгулбаева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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