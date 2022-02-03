ОКР объявил имена знаменосцев сборной России на открытии Олимпиады в Пекине

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г. Также запрещено использование гимна и герба страны. Атлеты из России будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.