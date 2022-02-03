ОКР объявил имена знаменосцев сборной России на открытии Олимпиады в Пекине
Хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, сообщается в Teleram-канале Олимпийского комитета России (ОКР).
Шипачев завоевал золотую олимпийскую медаль в 2018 г. в Пхёнчхане, Фаткулина стала серебряным призером на Олимпиаде в Сочи в 2014 г.
Олимпийская делегация от России состоит из 461 представителя — из них 212 спортсменов и 249 официальных лиц, в том числе тренеры, персонал, руководители и сотрудники ОКР. Самая обширная заявка среди всех видов спорта у хоккеистов — в мужской команде 25 игроков, а в женской 23 игрока.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил суммы вознаграждений российским спортсменам за призовые места на Олимпиаде. За золотую медаль спортсмены получат 4 млн руб., за серебряную — 2,5 млн руб. и за бронзовую медаль — 1,7 млн руб. Помимо этого, вознаграждение получат тренеры и специалисты, работающие со спортсменами.
XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г. Также запрещено использование гимна и герба страны. Атлеты из России будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.