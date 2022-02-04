В Кремле оценили законность традиции «кровной мести» в Чечне
Кровная месть, будучи традицией в Чечне, не соответствует законодательству России. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать практику транслирования в чеченских СМИ таких угроз в регионе.
«Это вопрос традиционный для этого региона. Но эта традиция не коррелируется с законодательством Российской Федерации. В этом, наверно, специфика», — заявил Песков. На вопрос, в чем может быть разрешение этого противоречия, Песков ответить не смог, однако подчеркнул, что в этой ситуации верховенство закона является основным тезисом.
Заявление Пескова прозвучало на фоне угроз главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес семьи проживавшего в Пятигорске правозащитника Абубакара Янгулбаева. 2 февраля суд в Грозном арестовал его мать Зарему Мусаеву по обвинению о применении насилия в отношении представителя власти. Отца правозащитника — бывшего судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева суд лишил неприкосновенности. Кадыров, комментируя задержание Мусаевой, заявил, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». После данного заявления Сайди Янгулбаев сообщил об отъезде из России.
О ситуации вокруг семьи Янгулбаевых высказывались и другие политические деятели Чечни. В частности, депутат Госдумы Адам Делимханов. Комиссия Госдумы по этике 3 февраля заявила о готовности изучить заявления Делимханова, писали «РИА Новости».
Ранее правозащитник рассказал, что 20 января представившиеся полицейскими пришли в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде, после чего увезли его мать в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.
Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Кремль не будет разбираться с этой ситуацией, так как это не является его прерогативой. По его словам, президенту передали письменный доклад по этой ситуации. 2 февраля Владимир Путин провел встречу с Кадыровым, которая не анонсировалась заранее.