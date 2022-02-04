Газета
Общество

В Кремле оценили законность традиции «кровной мести» в Чечне

Ведомости

Кровная месть, будучи традицией в Чечне, не соответствует законодательству России. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать практику транслирования в чеченских СМИ таких угроз в регионе.

«Это вопрос традиционный для этого региона. Но эта традиция не коррелируется с законодательством Российской Федерации. В этом, наверно, специфика», — заявил Песков. На вопрос, в чем может быть разрешение этого противоречия, Песков ответить не смог, однако подчеркнул, что в этой ситуации верховенство закона является основным тезисом.

Заявление Пескова прозвучало на фоне угроз главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес семьи проживавшего в Пятигорске правозащитника Абубакара Янгулбаева. 2 февраля суд в Грозном арестовал его мать Зарему Мусаеву по обвинению о применении насилия в отношении представителя власти. Отца правозащитника — бывшего судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева суд лишил неприкосновенности. Кадыров, комментируя задержание Мусаевой, заявил, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». После данного заявления Сайди Янгулбаев сообщил об отъезде из России.

О ситуации вокруг семьи Янгулбаевых высказывались и другие политические деятели Чечни. В частности, депутат Госдумы Адам Делимханов. Комиссия Госдумы по этике 3 февраля заявила о готовности изучить заявления Делимханова, писали «РИА Новости».

Ранее правозащитник рассказал, что 20 января представившиеся полицейскими пришли в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде, после чего увезли его мать в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Кремль не будет разбираться с этой ситуацией, так как это не является его прерогативой. По его словам, президенту передали письменный доклад по этой ситуации. 2 февраля Владимир Путин провел встречу с Кадыровым, которая не анонсировалась заранее.

Ранее по теме: Переговоры Путина и Кадырова не спасли судейский статус Янгулбаева

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных