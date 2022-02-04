В Кремле оценили законность традиции «кровной мести» в Чечне

«Это вопрос традиционный для этого региона. Но эта традиция не коррелируется с законодательством Российской Федерации. В этом, наверно, специфика», — заявил Песков. На вопрос, в чем может быть разрешение этого противоречия, Песков ответить не смог, однако подчеркнул, что в этой ситуации верховенство закона является основным тезисом.