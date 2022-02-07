Цены на путевки в Турцию могут вырасти к лету на 25-50%
Туроператоры в России прогнозируют рост цен на отдых в турецких отелях к началу летнего сезона, следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ожидается, что рост составит 25-50% по сравнению с текущей стоимостью путевок на турецкие курорты.
На данный момент цены на отдых в турецких отелях в рублях выросли на 20-25% по сравнению с прошлым годом — в первую очередь из-за ослабления российской валюты по отношению к евро. «До апреля у туристов есть возможность купить туры существенно дешевле. Перед сезоном цены взлетят на 25-50%, прогнозируют эксперты», — говорится в сообщении ассоциации.
По данным Tez Tour и PAC Group, цены в рублях на летний отдых в турецких отелях выросли по сравнению с прошлым годом в среднем на 20%, в отдельных случаях — на 25%. Как прогнозируют в Pegas Touristik, после окончания акции раннего бронирования цены могут вырасти в среднем еще на 25-40%. В PAC Group отметили, что без скидок по акции раннего бронирования стоимость размещения в пятизвездочных турецких отелях может вырасти еще больше — примерно на 50%.
Туроператоры каждый день получают тысячи заявок на туры в Турцию по акции раннего бронирования, отмечают в АТОР. В связи с активными продажами компании не ожидают «горящих» туров по этому направлению в конце весны и начале лета. По данным туроператоров, зимой 2022 г. доля Турции в общем объеме забронированных туров на лето равна или превышает 70%.
Ожидается, что к окончанию акции раннего бронирования в текущем году (с конца марта по конец апреля) все игроки рынка вернутся к допандемийным объемам по продажам путевок в Турцию или превзойдут их. Средняя глубина продаж туров в эту страну в начале февраля у крупных туроператоров составляет от 150 до 190 дней, причем наибольшее количество бронирований туров приходится на май, июнь и первую половину июля.
Сейчас по акциям раннего бронирования цены на путевку в Турцию на 10 ночей в июне в трехзвездочные отели начинаются от 60 000 руб. на двоих, в четырехзвездочные — от 63 000, в пятизвездочные — от 88 000. В стоимость входят перелет, проживание, питание, страховка и трансфер.