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Бизнес

Цены на путевки в Турцию могут вырасти к лету на 25-50%

Ведомости

Туроператоры в России прогнозируют рост цен на отдых в турецких отелях к началу летнего сезона, следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ожидается, что рост составит 25-50% по сравнению с текущей стоимостью путевок на турецкие курорты.

На данный момент цены на отдых в турецких отелях в рублях выросли на 20-25% по сравнению с прошлым годом — в первую очередь из-за ослабления российской валюты по отношению к евро. «До апреля у туристов есть возможность купить туры существенно дешевле. Перед сезоном цены взлетят на 25-50%, прогнозируют эксперты», — говорится в сообщении ассоциации.

По данным Tez Tour и PAC Group, цены в рублях на летний отдых в турецких отелях выросли по сравнению с прошлым годом в среднем на 20%, в отдельных случаях — на 25%. Как прогнозируют в Pegas Touristik, после окончания акции раннего бронирования цены могут вырасти в среднем еще на 25-40%. В PAC Group отметили, что без скидок по акции раннего бронирования стоимость размещения в пятизвездочных турецких отелях может вырасти еще больше — примерно на 50%.

Туроператоры каждый день получают тысячи заявок на туры в Турцию по акции раннего бронирования, отмечают в АТОР. В связи с активными продажами компании не ожидают «горящих» туров по этому направлению в конце весны и начале лета. По данным туроператоров, зимой 2022 г. доля Турции в общем объеме забронированных туров на лето равна или превышает 70%.

Ожидается, что к окончанию акции раннего бронирования в текущем году (с конца марта по конец апреля) все игроки рынка вернутся к допандемийным объемам по продажам путевок в Турцию или превзойдут их. Средняя глубина продаж туров в эту страну в начале февраля у крупных туроператоров составляет от 150 до 190 дней, причем наибольшее количество бронирований туров приходится на май, июнь и первую половину июля.

Сейчас по акциям раннего бронирования цены на путевку в Турцию на 10 ночей в июне в трехзвездочные отели начинаются от 60 000 руб. на двоих, в четырехзвездочные — от 63 000, в пятизвездочные — от 88 000. В стоимость входят перелет, проживание, питание, страховка и трансфер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных