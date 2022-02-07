Цены на путевки в Турцию могут вырасти к лету на 25-50%

По данным Tez Tour и PAC Group, цены в рублях на летний отдых в турецких отелях выросли по сравнению с прошлым годом в среднем на 20%, в отдельных случаях — на 25%. Как прогнозируют в Pegas Touristik, после окончания акции раннего бронирования цены могут вырасти в среднем еще на 25-40%. В PAC Group отметили, что без скидок по акции раннего бронирования стоимость размещения в пятизвездочных турецких отелях может вырасти еще больше — примерно на 50%.