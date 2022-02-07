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ВОЗ: последствия пандемии будут ощущаться на протяжении десятилетий

Ведомости

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться человечеством на протяжении десятилетий. 

«Воздействие этой пандемии будет ощущаться десятилетия, особенно среди наиболее уязвимых групп», — сказал Гебрейесус на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между ВОЗ и секретариатом Содружества наций, передает ТАСС.  

Он отметил, что страны должны стремиться к наращиванию доли вакцинированных и необходимо достичь приемлемого уровня вакцинации — не менее 70% населения во всех странах к середине 2022 г. 

По данным главы ВОЗ, на сегодняшний день лишь 42% населения в странах Содружества наций прошли полный курс вакцинирования от коронавируса. При этом существует различие между отдельными государствами. Например, в африканских странах Содружества средний уровень вакцинации составляет лишь 23%. Преодоление этого разрыва Гебрейесус назвал «срочным приоритетом». В Содружество наций входят 54 страны с населением в 2,5 млрд человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус обнаружили у более чем 391 млн жителей планеты. Скончались от COVID-19 5,7 млн человек. В России, по последним данным оперштадба, коллективный иммунитет к коронавирусу по итогам прошлой недели составил 64,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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