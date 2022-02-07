ВОЗ: последствия пандемии будут ощущаться на протяжении десятилетий

По данным главы ВОЗ, на сегодняшний день лишь 42% населения в странах Содружества наций прошли полный курс вакцинирования от коронавируса. При этом существует различие между отдельными государствами. Например, в африканских странах Содружества средний уровень вакцинации составляет лишь 23%. Преодоление этого разрыва Гебрейесус назвал «срочным приоритетом». В Содружество наций входят 54 страны с населением в 2,5 млрд человек.