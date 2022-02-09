ВОЗ призвала страны с высокими доходами пожертвовать $16 млрд на борьбу с пандемией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны с высоким уровнем доходов срочно пожертвовать $16 млрд на финансирование международной программы борьбы с пандемией коронавируса, говорится в пресс-релизе организации.
Речь идет о запущенной в 2020 г. инициативе по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT Accelerator), которая включает программы бесплатных поставок вакцин, лекарственных препаратов, средств диагностики и индивидуальной защиты в бедные страны. В число учреждений - партнеров инициативы входят ВОЗ, Всемирный банк, ЮНИСЕФ, Глобальный альянс по вакцинам GAVI, Глобальный фонд, а также Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
«В условиях когда значительная доля мирового населения все еще не имеет возможности вакцинироваться, пройти тестирование или лечение, $16 млрд в качестве безвозмездного финансирования срочно требуются от правительств для финансирования агентств ACT-Accelerator», — заявили в ВОЗ. Ожидается, что эти средства будут направлены в том числе на закупку вакцин, тестов, кислорода и средств индивидуальней защиты для медработников , которые предоставят странам с низкими и средними доходами, а также на проведение клинических испытаний лекарств и вакцин от коронавируса.
Объем программы ACT составляет порядка $23,4 млрд. При этом в ВОЗ отметили, что в рамках инициативы у государств-участников попросили $16,8 млрд на период с октября 2021 г. по сентябрь 2022 г. На данный момент доноры уже пообещали предоставить $814 млн, поэтому остается изыскать около $16 млрд, чтобы закрыть дефицит бюджета. Остальные $6,5 млрд ВОЗ рассчитывает получить от стран со средним уровнем доходов.
В ВОЗ считают, что между странами сохраняются значительные диспропорции в доступе к средствам для борьбы с пандемией. Так, на данный момент в мире проведено более 4,7 млрд тестов на COVID-19, однако в странах с низким уровнем доходов этот показатель составляет лишь 22 млн (около 0,4% от общего числа тестов). Кроме того, в таких странах только 10% населения привились хотя бы одной дозой вакцины, что не только стоит жизней, но также наносит ущерб экономике и грозит появлением новых, более опасных вариантов коронавируса.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на 9 февраля достигло 401 млн, с начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5,76 млн человек. Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США — там выявлено 77 млн случаев заражения COVID-19, а число летальных исходов превысило 909 000. Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев достигло 42,4 млн и зарегистрировано более 505 000 летальных исходов. На третьем месте по количеству инфицированных COVID-19 находится Бразилия. В стране коронавирусом заразились 26,79 млн человек, из них скончались более 634 000.