ВОЗ призвала страны с высокими доходами пожертвовать $16 млрд на борьбу с пандемией

В ВОЗ считают, что между странами сохраняются значительные диспропорции в доступе к средствам для борьбы с пандемией. Так, на данный момент в мире проведено более 4,7 млрд тестов на COVID-19, однако в странах с низким уровнем доходов этот показатель составляет лишь 22 млн (около 0,4% от общего числа тестов). Кроме того, в таких странах только 10% населения привились хотя бы одной дозой вакцины, что не только стоит жизней, но также наносит ущерб экономике и грозит появлением новых, более опасных вариантов коронавируса.