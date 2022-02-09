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Билл Гейтс выпустит книгу о предотвращении новых пандемий

Ведомости

Основатель Microsoft Билл Гейтс написал книгу на тему того, как предотвратить пандемии в будущем. Об этом бизнесмен сообщил в своем блоге.

Книга называется «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic). Она выйдет 3 мая этого года. В США ее публикацией занимается издательство Knopf, а на международном рынке — Penguin Random House, рассказал Гейтс.

«В этой книге я излагаю конкретные шаги, которые мы можем предпринять, чтобы не только предотвратить будущие пандемии, но и в процессе обеспечить лучшее медицинское обслуживание для всех во всем мире. Я описываю уроки, которые мы можем извлечь из этой пандемии, инновации, необходимые нам для спасения жизней, и новые инструменты, необходимые нам для ранней и справедливой борьбы с патогенами», — рассказал основатель Microsoft.

Также в книге Гейтс изложил содержание бесед с влиятельными людьми из сферы здравоохранения, например с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебреисусом. Бизнесмен поделился собственным мнением о вакцинах и теориях заговора.

Гейтс выразил уверенность в том, что пандемия коронавируса может стать последней. Основатель Microsoft отметил, что за последние два года мир достиг «огромных успехов» в медицинской отрасли и встал «на путь успеха». По словам бизнесмена, правильные инвестиции могут сделать COVID-19 последней пандемией.

В конце декабря 2021 г. Гейтс заявил, что острая фаза пандемии коронавируса может завершиться в 2022 г. Уже к середине года показатели смертности и заболеваемости COVID-19 резко пойдут вниз, отметил он. По мнению главы Microsoft, в будущем коронавирус будет схож с сезонным гриппом.

Ранее по теме: Билл Гейтс заявил о завершении острой фазы пандемии в 2022 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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