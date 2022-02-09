Билл Гейтс выпустит книгу о предотвращении новых пандемий

«В этой книге я излагаю конкретные шаги, которые мы можем предпринять, чтобы не только предотвратить будущие пандемии, но и в процессе обеспечить лучшее медицинское обслуживание для всех во всем мире. Я описываю уроки, которые мы можем извлечь из этой пандемии, инновации, необходимые нам для спасения жизней, и новые инструменты, необходимые нам для ранней и справедливой борьбы с патогенами», — рассказал основатель Microsoft.