Умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко
В возрасте 88 лет умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, которую ранее госпитализировали с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.
Зинаида Кириенко умерла в ночь на субботу, 12 февраля. Дата и место прощания пока не известны.
Зинаида Кириенко родилась в 1933 г. в Махачкале. В 1958 г. она окончила ВГИК, среди ее однокурсниц были актрисы Людмила Гурченко и Наталья Фатеева. Кириенко известна по роли Наташи в фильме «Тихий дон», также она снялась в «Судьбе человека», «Казаках», «Любовь земная», «Судьба». В общей сложности актриса сыграла более чем в 30 фильмах и сериалах, также она выступала с сольными концертами как певица.
Звание заслуженной артистки РСФСР Кириенко получила в 1965 г., а в 1977 г. она стала народной артисткой РСФСР за заслуги в области советского киноискусства. Еще через два года Кириенко была удостоена Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за кинодилогию «Любовь земная» и «Судьба».