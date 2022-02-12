Умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко

Зинаида Кириенко родилась в 1933 г. в Махачкале. В 1958 г. она окончила ВГИК, среди ее однокурсниц были актрисы Людмила Гурченко и Наталья Фатеева. Кириенко известна по роли Наташи в фильме «Тихий дон», также она снялась в «Судьбе человека», «Казаках», «Любовь земная», «Судьба». В общей сложности актриса сыграла более чем в 30 фильмах и сериалах, также она выступала с сольными концертами как певица.