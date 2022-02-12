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Умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко

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В возрасте 88 лет умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, которую ранее госпитализировали с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.

Зинаида Кириенко умерла в ночь на субботу, 12 февраля. Дата и место прощания пока не известны.

Зинаида Кириенко родилась в 1933 г. в Махачкале. В 1958 г. она окончила ВГИК, среди ее однокурсниц были актрисы Людмила Гурченко и Наталья Фатеева. Кириенко известна по роли Наташи в фильме «Тихий дон», также она снялась в «Судьбе человека», «Казаках», «Любовь земная», «Судьба». В общей сложности актриса сыграла более чем в 30 фильмах и сериалах, также она выступала с сольными концертами как певица.

Звание заслуженной артистки РСФСР Кириенко получила в 1965 г., а в 1977 г. она стала народной артисткой РСФСР за заслуги в области советского киноискусства. Еще через два года Кириенко была удостоена Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за кинодилогию «Любовь земная» и «Судьба».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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