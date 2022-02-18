Песков рассказал о сне Путина на фоне событий на Украине

При этом ситуацию в Донбассе представитель Кремля назвал тревожной: «То, что происходит в Донбассе, еще раз повторяю, это очень тревожные новости, тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги, и потенциально они очень опасны». В ответ на просьбу рассказать, как спит он сам на фоне событий на юго-востоке Украины, Песков ответил: «Не менее спокойно. Но чутко».