Песков рассказал о сне Путина на фоне событий на Украине
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков охарактеризовал сон президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине как спокойный. Об этом он сказал журналистам.
«Спокойно», — сказал Песков в ответ на вопрос, как спит президент.
При этом ситуацию в Донбассе представитель Кремля назвал тревожной: «То, что происходит в Донбассе, еще раз повторяю, это очень тревожные новости, тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги, и потенциально они очень опасны». В ответ на просьбу рассказать, как спит он сам на фоне событий на юго-востоке Украины, Песков ответил: «Не менее спокойно. Но чутко».
Накануне специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала более 500 взрывов на линии соприкосновения за сутки. Затем об обстрелах со стороны украинских военных сообщила самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР). С 5:30 мск украинские военные обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. После этого представитель ЛНР сообщил об обстреле поселка Донецкий, заявил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Донецкой народной республике (ДНР), в свою очередь, сообщили об открытии огня по позициям украинских сил в ответ на обстрелы. По информации Народной милиции республики, украинская сторона с начала текущих суток четыре раза нарушила режим прекращения огня. Заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло отмечала, что напряженность на Украине и вокруг нее достигла максимального уровня с 2014 г.