Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 59,7%

«Призываю посмотреть на опыт других стран — там, где уровень коллективного иммунитета на высоком уровне, правительства снимают жесткие ограничения и люди скорее возвращаются к привычной жизни. Мы рекомендуем пройти вакцинацию и не забывать делать прививку каждые полгода», — подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.