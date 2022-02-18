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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 59,7%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 61,9 до 59,7%, сообщили в оперштабе. Этот показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

По состоянию на 18 февраля первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились более 86,6 млн человек, полный курс вакцинации прошли 82,6 млн.

На данный момент в четырех регионах страны уровень коллективного иммунитета превышает 80% — это Санкт-Петербург (84,9%, за неделю показатель уменьшился на 0,9%), Карелия (83,8%, -1,8%), Севастополь (82,9%, -2,3%) и Мурманская область (82,8%, -0,7%). Уровень коллективного иммунитета в Республике Тыве, ранее входившей в число лидеров, снизился за неделю с 80 до 77,3%.

«Призываю посмотреть на опыт других стран — там, где уровень коллективного иммунитета на высоком уровне, правительства снимают жесткие ограничения и люди скорее возвращаются к привычной жизни. Мы рекомендуем пройти вакцинацию и не забывать делать прививку каждые полгода», —  подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова. 

За последние сутки в России зарегистрировали 180 071 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель снизился по сравнению с предыдущим днем. За весь период пандемии в стране выявили 15 020 573 случая заражения. 12 026 844 пациента вылечились от COVID-19, 343 957 – скончались.

В декабре 2021 г. президент Владимир Путин заявил, что Россия может достигнуть целевого уровня коллективного иммунитета в 80% в конце первого — начале второго квартала 2022 г. При этом, по его словам, необходимо стремиться к иммунизации 90-95% населения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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