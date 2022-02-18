Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады

В активе сборной Олимпийского комитета России пять золотых медалей, девять серебряных и 13 бронзовых. На сегодняшний день сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады. Лидируют Норвегия (15 золотых медалей), Германия (10) и США (8).