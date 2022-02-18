Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады
Российские хоккеисты победили сборную Швеции в полуфинальном матче олимпийского турнира и вышли в финал Олимпиады. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 1».
Российская команда победила в серии буллитов. Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. Первую шайбу во встрече забил российский игрок Антон Слепышев на 21-й минуте. Ответную шайбу отправил в ворота российской команды Антон Ландер (47).
В финале российские игроки встретятся со сборной Финляндии, которая ранее 18 февраля победила в матче со Словакией со счетом 2:0. Финальная игра олимпийского турнира по хоккею состоится 20 февраля.
В активе сборной Олимпийского комитета России пять золотых медалей, девять серебряных и 13 бронзовых. На сегодняшний день сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады. Лидируют Норвегия (15 золотых медалей), Германия (10) и США (8).