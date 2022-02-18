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Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады

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Российские хоккеисты победили сборную Швеции в полуфинальном матче олимпийского турнира и вышли в финал Олимпиады. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 1».

Российская команда победила в серии буллитов. Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. Первую шайбу во встрече забил российский игрок Антон Слепышев на 21-й минуте. Ответную шайбу отправил в ворота российской команды Антон Ландер (47).

В финале российские игроки встретятся со сборной Финляндии, которая ранее 18 февраля победила в матче со Словакией со счетом 2:0. Финальная игра олимпийского турнира по хоккею состоится 20 февраля.

В активе сборной Олимпийского комитета России пять золотых медалей, девять серебряных и 13 бронзовых. На сегодняшний день сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады. Лидируют Норвегия (15 золотых медалей), Германия (10) и США (8).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных