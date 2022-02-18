Народный артист России Борис Невзоров умер на 73-м году жизни
Народный артист России, актер и режиссер Борис Невзоров скончался в возрасте 72 лет от COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.
Невзоров родился в 1950 г. в станице Староминской (Краснодарский край). В 1968–1970 гг. учился в Московском театральном училище имени М. С. Щепкина, в 1975-м окончил Школу-студию МХАТ.
С 1975 по 1982 г. служил в Московском новом драматическом театре. С 1984 по 1986 г. был в труппе Театра имени Моссовета, но затем вновь присоединился к Московскому новому драмтеатру. С 1993 по 2005 г. — актер Московского драматического театра имени Станиславского, с 2005 г. служил в Малом театре, где в том числе играл в спектаклях «Ревизор», «Волки и овцы», «Маскарад» и др.
Актер известен по фильмам «Россия молодая», «Без особого риска», сериалам «Каменская» и «Дальнобойщики» и другим работам. В 1997 г. был удостоен звания заслуженного, в 2011-м — народного артиста Российской Федерации.