Народный артист России Борис Невзоров умер на 73-м году жизни

С 1975 по 1982 г. служил в Московском новом драматическом театре. С 1984 по 1986 г. был в труппе Театра имени Моссовета, но затем вновь присоединился к Московскому новому драмтеатру. С 1993 по 2005 г. — актер Московского драматического театра имени Станиславского, с 2005 г. служил в Малом театре, где в том числе играл в спектаклях «Ревизор», «Волки и овцы», «Маскарад» и др.