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Народный артист России Борис Невзоров умер на 73-м году жизни

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Народный артист России, актер и режиссер Борис Невзоров скончался в возрасте 72 лет от COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

Невзоров родился в 1950 г. в станице Староминской (Краснодарский край). В 1968–1970 гг. учился в Московском театральном училище имени М. С. Щепкина, в 1975-м окончил Школу-студию МХАТ.

С 1975 по 1982 г. служил в Московском новом драматическом театре. С 1984 по 1986 г. был в труппе Театра имени Моссовета, но затем вновь присоединился к Московскому новому драмтеатру. С 1993 по 2005 г. — актер Московского драматического театра имени Станиславского, с 2005 г. служил в Малом театре, где в том числе играл в спектаклях «Ревизор», «Волки и овцы», «Маскарад» и др.

Актер известен по фильмам «Россия молодая», «Без особого риска», сериалам «Каменская» и «Дальнобойщики» и другим работам. В 1997 г. был удостоен звания заслуженного, в 2011-м — народного артиста Российской Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных