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Убыль населения Кремниевой долины стала рекордной со времен краха доткомов

Ведомости

Кремниевая долина (штат Калифорния), где находятся штаб-квартиры ведущих IT-корпораций, в 2021 г. пережила самое значительное сокращение населения со времен краха доткомов, пишет MarketWatch со ссылкой на подсчеты аналитической компании Joint Venture Silicon Valley.

Как выяснилось, население Кремниевой долины в прошлом году сократилось на 40 000 человек. За это время в нее переселились лишь 5560 человек, что почти в три раза меньше, чем в 2020-м, и на 72% меньше, чем в 2019-м. При этом две трети покидающих долину переезжают в другие города Калифорнии, говорится в исследовании.

В результате население района, в который входят 39 городов в четырех разных округах области залива Сан-Франциско, сократилось впервые более чем за десять лет, заявил гендиректор Joint Venture Silicon Valley Рассел Хэнкок. В 2021 г. там постоянно проживало 3,07 млн человек против 3,08 млн годом ранее. Число иммигрантов, прибывающих в Кремниевую долину из-за рубежа, в прошлом году составило чуть менее 3000 человек, что на 64% меньше уровня 2020 г. и на 89% меньше рекордного показателя 2001-го. Хэнкок объясняет это ковидными ограничениями и ужесточением иммиграционной политики США в период президентства Дональда Трампа.

При этом падение численности населения не повлияло ни на приток капитала в этот район, ни на рост технологической отрасли, подчеркивают аналитики. Так, в 2021 г. здесь был зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы (2,9%) и создано 15 000 новых рабочих мест. Также отмечаются рекордно высокие объемы венчурного финансирования ($95 млрд) и рыночной капитализации базирующихся здесь IT-компаний ($14 трлн). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных