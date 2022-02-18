Убыль населения Кремниевой долины стала рекордной со времен краха доткомов
Кремниевая долина (штат Калифорния), где находятся штаб-квартиры ведущих IT-корпораций, в 2021 г. пережила самое значительное сокращение населения со времен краха доткомов, пишет MarketWatch со ссылкой на подсчеты аналитической компании Joint Venture Silicon Valley.
Как выяснилось, население Кремниевой долины в прошлом году сократилось на 40 000 человек. За это время в нее переселились лишь 5560 человек, что почти в три раза меньше, чем в 2020-м, и на 72% меньше, чем в 2019-м. При этом две трети покидающих долину переезжают в другие города Калифорнии, говорится в исследовании.
В результате население района, в который входят 39 городов в четырех разных округах области залива Сан-Франциско, сократилось впервые более чем за десять лет, заявил гендиректор Joint Venture Silicon Valley Рассел Хэнкок. В 2021 г. там постоянно проживало 3,07 млн человек против 3,08 млн годом ранее. Число иммигрантов, прибывающих в Кремниевую долину из-за рубежа, в прошлом году составило чуть менее 3000 человек, что на 64% меньше уровня 2020 г. и на 89% меньше рекордного показателя 2001-го. Хэнкок объясняет это ковидными ограничениями и ужесточением иммиграционной политики США в период президентства Дональда Трампа.
При этом падение численности населения не повлияло ни на приток капитала в этот район, ни на рост технологической отрасли, подчеркивают аналитики. Так, в 2021 г. здесь был зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы (2,9%) и создано 15 000 новых рабочих мест. Также отмечаются рекордно высокие объемы венчурного финансирования ($95 млрд) и рыночной капитализации базирующихся здесь IT-компаний ($14 трлн).