Убыль населения Кремниевой долины стала рекордной со времен краха доткомов

Как выяснилось, население Кремниевой долины в прошлом году сократилось на 40 000 человек. За это время в нее переселились лишь 5560 человек, что почти в три раза меньше, чем в 2020-м, и на 72% меньше, чем в 2019-м. При этом две трети покидающих долину переезжают в другие города Калифорнии, говорится в исследовании.