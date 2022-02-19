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Общество

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Ведомости

В связи с наплывом беженцев из Донбасса в Ростовской области 19 февраля вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом губернатор региона Василий Голубев объявил на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном.

«Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — сказал Голубев (цитата по ТАСС).

Накануне в регионе был введен режим повышенной готовности. Власти объявили о создании оперативного штаба для организации работы по приему беженцев.

«Для размещения граждан ДНР и ЛНР подготовлены пункты временного размещения. ПВР планируется развернуть на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха, — всего на 3274 места», — сообщили в правительстве региона.

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, он призвал мужчин, пребывающих в запасе, прибыть в военный комиссариат. Аналогичный документ приняли в ЛНР, в республике запретили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет, сообщали «РИА Новости».

Руководство непризнанных республик объявило о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала более 500 взрывов на линии соприкосновения. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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