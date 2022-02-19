В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, он призвал мужчин, пребывающих в запасе, прибыть в военный комиссариат. Аналогичный документ приняли в ЛНР, в республике запретили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет, сообщали «РИА Новости».