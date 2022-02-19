В России за сутки выявили менее 180 000 случаев коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 61,9 до 59,7%, сообщили в пятницу в оперштабе. Этот показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.