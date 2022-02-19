В России за сутки выявили менее 180 000 случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 179 147 случаев коронавируса, умерли от заболевания 798 человек, сообщил оперштаб 19 февраля.
В течение 24 часов были госпитализированы 15 062 человека, показатель снизился на 19,2% по сравнению с предыдущим днем. Полностью выздоровели, по данным оперштаба, 191 098 пациентов.
Днем ранее в России зарегистрировали 180 071 случай заражения коронавирусом, умерли 784 человека. Наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Санкт-Петербурге (+18 042), Красноярском крае (+7 897), Москве (+6 874), Новосибирской области (+5 483) и Пермском крае (+5 198).
В столице за сутки были госпитализированы 883 человека. На ИВЛ сейчас находятся 559 человек, скончались 87 пациентов.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 61,9 до 59,7%, сообщили в пятницу в оперштабе. Этот показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.
Всего в России выявлено 15 199 720 случаев коронавируса, за весь период пандемии умерли 344 755 человек.