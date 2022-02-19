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В России за сутки выявили менее 180 000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зафиксировали 179 147 случаев коронавируса, умерли от заболевания 798 человек, сообщил оперштаб 19 февраля. 

В течение 24 часов были госпитализированы 15 062 человека, показатель снизился на 19,2% по сравнению с предыдущим днем. Полностью выздоровели, по данным оперштаба, 191 098 пациентов.

Днем ранее в России зарегистрировали 180 071 случай заражения коронавирусом, умерли 784 человека. Наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Санкт-Петербурге (+18 042), Красноярском крае (+7 897), Москве (+6 874), Новосибирской области (+5 483) и  Пермском крае (+5 198).

В столице за сутки были госпитализированы 883 человека. На ИВЛ сейчас находятся 559 человек, скончались 87 пациентов. 

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 61,9 до 59,7%, сообщили в пятницу в оперштабе. Этот показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

Всего в России выявлено 15 199 720 случаев коронавируса, за весь период пандемии умерли 344 755 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных