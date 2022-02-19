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В Ростовской области вблизи украинской границы разорвался снаряд

Ведомости

Рано утром 19 февраля в одном километре от границы с Украиной в Тарасовском районе Ростовской области разорвался снаряд. Пострадавших и разрушений нет, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители», — сообщил собеседник ТАСС.

«РИА Новости» опубликовало фотографии места предположительного разрыва снаряда. Место происшествия находится на проселочной дороге, сейчас оно ограждено.

Ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Главы ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации. В Ростовской области в связи с эвакуацией граждан республик в Россию с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных