В Ростовской области вблизи украинской границы разорвался снаряд

Ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Главы ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации. В Ростовской области в связи с эвакуацией граждан республик в Россию с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации.