В Ростовской области вблизи украинской границы разорвался снаряд
Рано утром 19 февраля в одном километре от границы с Украиной в Тарасовском районе Ростовской области разорвался снаряд. Пострадавших и разрушений нет, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители», — сообщил собеседник ТАСС.
«РИА Новости» опубликовало фотографии места предположительного разрыва снаряда. Место происшествия находится на проселочной дороге, сейчас оно ограждено.
Ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Главы ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации. В Ростовской области в связи с эвакуацией граждан республик в Россию с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации.