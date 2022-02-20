Власти Воронежской области ввели режим ЧС

«Губернатор ввел на территории региона режим ЧС <...> Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, прибывающих к нам из ЛНР и ДНР. Нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения», — говорится в сообщении пресс-службы (цитата по ТАСС).