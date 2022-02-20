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Общество

Власти Воронежской области ввели режим ЧС

Ведомости

В Воронежской области в воскресенье введен режим чрезвычайной ситуации в связи с эвакуацией в регион жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

«Губернатор ввел на территории региона режим ЧС <...> Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, прибывающих к нам из ЛНР и ДНР. Нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения», — говорится в сообщении пресс-службы (цитата по ТАСС).

Введение режима ЧС необходимо для оперативного привлечения средств для закупки беженцам предметов первой необходимости, средств гигиены, тестов на коронавирус, добавили в пресс-службе. 

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20 февраля на железнодорожный вокзал Воронежа прибыл первый состав с беженцами из Донбасса, говорится также на сайте правительства региона. В регион приехали 910 человек, среди них 358 детей. Сейчас область готова принять 4500 человек, по словам губернатора Александра Гусева, формируются списки прибывших для обеспечения выплат, объявленных президентом.

«При определении мест размещения исходили из задачи, поставленной губернатором, чтобы места были с горячим питанием, постельным бельем, хорошими бытовыми условиями. Сегодня организуем горячую линию для приезжих, доведем через пункты временного размещения до людей информацию», — рассказал зампредседателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.  

Ожидается, что 20 февраля в Воронеж прибудут еще два поезда с беженцами. Ранее в Воронежской области ввели режим повышенной готовности, аналогичное решение приняли власти Волгоградской области. В Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС. По данным МЧС, в Россию из Донбасса прибыли более 40 000 беженцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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