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Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом

Ведомости

Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Заболевание протекает в легкой форме, королева планирует работать на следующей неделе, сообщил Букингемский дворец в воскресенье.

«Сегодня у королевы был положительный результат на COVID. Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить исполнять легкие обязанности в Виндзоре в течение следующей недели», — передает Reuters со ссылкой на дворец. 

В сообщении также говорится, что Елизавета II будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать указаниям врачей. 

16 февраля The Sun сообщил, что 95-летняя королева использовала трость во время встречи с новым министром обороны Элдоном Милларом и его предшественником контр-адмиралом Джеймсом Маклеодом в Виндзорском замке. Елизавета II сказала, что не может двигаться. Тогда королева провела первые официальные мероприятия с тех пор, как коронавирусом заболел ее сын принц Чарльз.

В феврале 73-летний принц Уэльский Чарльз во второй раз сдал положительный тест на коронавирус. По данным Reuters, несколько дней назад он встречался с королевой. До этого принц Чарльз заразился COVID-19 в марте 2020 г. Тогда он пробыл на карантине неделю, его супруга герцогиня Корнуольская Камилла не заразилась. 

В апреле 2020 г. королева выступила с обращением к нации, назвав пандемию коронавируса «временем потрясений» для страны. В январе 2021 г. Елизавета II и ее супруг сделали прививку. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных