Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом
Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Заболевание протекает в легкой форме, королева планирует работать на следующей неделе, сообщил Букингемский дворец в воскресенье.
«Сегодня у королевы был положительный результат на COVID. Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить исполнять легкие обязанности в Виндзоре в течение следующей недели», — передает Reuters со ссылкой на дворец.
В сообщении также говорится, что Елизавета II будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать указаниям врачей.
16 февраля The Sun сообщил, что 95-летняя королева использовала трость во время встречи с новым министром обороны Элдоном Милларом и его предшественником контр-адмиралом Джеймсом Маклеодом в Виндзорском замке. Елизавета II сказала, что не может двигаться. Тогда королева провела первые официальные мероприятия с тех пор, как коронавирусом заболел ее сын принц Чарльз.
В феврале 73-летний принц Уэльский Чарльз во второй раз сдал положительный тест на коронавирус. По данным Reuters, несколько дней назад он встречался с королевой. До этого принц Чарльз заразился COVID-19 в марте 2020 г. Тогда он пробыл на карантине неделю, его супруга герцогиня Корнуольская Камилла не заразилась.
В апреле 2020 г. королева выступила с обращением к нации, назвав пандемию коронавируса «временем потрясений» для страны. В январе 2021 г. Елизавета II и ее супруг сделали прививку.