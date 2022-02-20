Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом

В феврале 73-летний принц Уэльский Чарльз во второй раз сдал положительный тест на коронавирус. По данным Reuters, несколько дней назад он встречался с королевой. До этого принц Чарльз заразился COVID-19 в марте 2020 г. Тогда он пробыл на карантине неделю, его супруга герцогиня Корнуольская Камилла не заразилась.