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Принц Чарльз вновь заразился коронавирусом

Ведомости

73-летний принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус, сообщается в его официальном аккаунте в Twitter. 

«Сегодня утром принц Уэльский сдал положительный тест на COVID-19 и сейчас находится в самоизоляции», — сказано в сообщении. В связи с этим принц не сможет участвовать в запланированных мероприятиях, отметили в его пресс-службе. Там добавили, что Чарльз «глубоко огорчен» из-за этого. 

Сын королевы Великобритании Елизаветы II заразился коронавирусом в марте 2020 г. Представитель британской монаршей семьи сказал тогда, что болезнь принца Чарльза протекает в легкой форме. Его супруга герцогиня Корнуольская Камилла тогда не заразилась. Пара находилась на самоизоляции в шотландском замке Балморал. Тогда Чарльз пробыл на карантине неделю. В феврале 2021 г. пресс-служба принца сообщила, что он вакцинировался от коронавируса.

По данным на сайте правительства Великобритании, суточный прирост зараженных коронавирусом в стране составил 68 214 случаев, умерших —276. При этом за всю пандемию COVID-19 подтвердился более чем у 18 млн британцев, из которых 180 033 скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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