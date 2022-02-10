Принц Чарльз вновь заразился коронавирусом
73-летний принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус, сообщается в его официальном аккаунте в Twitter.
«Сегодня утром принц Уэльский сдал положительный тест на COVID-19 и сейчас находится в самоизоляции», — сказано в сообщении. В связи с этим принц не сможет участвовать в запланированных мероприятиях, отметили в его пресс-службе. Там добавили, что Чарльз «глубоко огорчен» из-за этого.
Сын королевы Великобритании Елизаветы II заразился коронавирусом в марте 2020 г. Представитель британской монаршей семьи сказал тогда, что болезнь принца Чарльза протекает в легкой форме. Его супруга герцогиня Корнуольская Камилла тогда не заразилась. Пара находилась на самоизоляции в шотландском замке Балморал. Тогда Чарльз пробыл на карантине неделю. В феврале 2021 г. пресс-служба принца сообщила, что он вакцинировался от коронавируса.
По данным на сайте правительства Великобритании, суточный прирост зараженных коронавирусом в стране составил 68 214 случаев, умерших —276. При этом за всю пандемию COVID-19 подтвердился более чем у 18 млн британцев, из которых 180 033 скончались.