Принц Чарльз вновь заразился коронавирусом

Сын королевы Великобритании Елизаветы II заразился коронавирусом в марте 2020 г. Представитель британской монаршей семьи сказал тогда, что болезнь принца Чарльза протекает в легкой форме. Его супруга герцогиня Корнуольская Камилла тогда не заразилась. Пара находилась на самоизоляции в шотландском замке Балморал. Тогда Чарльз пробыл на карантине неделю. В феврале 2021 г. пресс-служба принца сообщила, что он вакцинировался от коронавируса.