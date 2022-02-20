Израиль с 1 марта разрешит въезд в страну непривитым от коронавируса
В Израиле с 1 марта изменятся правила въезда, страна начнет пускать на свою территорию туристов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннет.
«С 1 марта будет разрешён въезд туристам любого возраста, привитым и непривитым, при условии выполнения двух ПЦР-тестов: перед отлётом и после посадки в Израиле», — передает содержание заявления «РИА Новости».
Решение о послаблениях премьер-министр приняла совместно с министром здравоохранения Ницан Горовиц.
В конце январе Израиль разрешил въезд привитым «Спутником V» туристам из России. Как сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР), россиянам предлагалось сдать анализ на антитела на территории России и предъявить его результаты при въезде в Израиль. При этом тест на антитела должен быть сделан в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий.
Министр туризма Израиля Йоэль Развозов сообщал, что облегчение процедуры въезда российских туристов является важным шагом к возобновлению регулярного авиасообщения между странами. Он выразил надежду, что в скором времени жители Израиля смогут также беспрепятственно въезжать в Россию.
Израиль возобновил прием вакцинированных или переболевших коронавирусом туристов 9 января. В конце ноября страна первой в мире закрыла границы для иностранных граждан в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».