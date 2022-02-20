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Общество

Израиль с 1 марта разрешит въезд в страну непривитым от коронавируса

Ведомости

В Израиле с 1 марта изменятся правила въезда, страна начнет пускать на свою территорию туристов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннет.

«С 1 марта будет разрешён въезд туристам любого возраста, привитым и непривитым, при условии выполнения двух ПЦР-тестов: перед отлётом и после посадки в Израиле», — передает содержание заявления «РИА Новости». 

Решение о послаблениях премьер-министр приняла совместно с министром  здравоохранения Ницан Горовиц. 

В конце январе Израиль разрешил въезд привитым  «Спутником V» туристам из России. Как сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР), россиянам предлагалось сдать анализ на антитела на территории России и предъявить его результаты при въезде в Израиль. При этом тест на антитела должен быть сделан в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий. 

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов сообщал, что облегчение процедуры въезда российских туристов является важным шагом к возобновлению регулярного авиасообщения между странами. Он выразил надежду, что в скором времени жители Израиля смогут также беспрепятственно въезжать в Россию. 

Израиль возобновил прием вакцинированных или переболевших коронавирусом туристов 9 января. В конце ноября страна первой в мире закрыла границы для иностранных граждан в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных