Израиль с 1 марта разрешит въезд в страну непривитым от коронавируса

В конце январе Израиль разрешил въезд привитым «Спутником V» туристам из России. Как сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР), россиянам предлагалось сдать анализ на антитела на территории России и предъявить его результаты при въезде в Израиль. При этом тест на антитела должен быть сделан в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий.