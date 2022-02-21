Посольство США предупредило об угрозах терактов в Москве и Петербурге

Посольство США опубликовало сообщение о возможных нападениях на фоне распространяемой в западных СМИ информации о якобы планах России напасть на Украину. Информация о якобы планах России напасть на Украину распространяется в западных СМИ с осени прошлого года. 19 февраля американский президент Джо Байден в видеообращении, посвященном ситуации на Украине, заявил, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни. По данным Politico, 12 февраля Байден называл датой нападения 16 февраля.