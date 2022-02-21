Посольство США предупредило об угрозах терактов в Москве и Петербурге
Посольство США в Москве сообщило со ссылкой на источники СМИ, что существуют риски нападений на торговые центры, железнодорожные станции, станции метро и другие места массового скопления людей в Москве и Санкт-Петербурге.
«Согласно источникам СМИ, поступали угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городских районах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной», — говорится на сайте посольства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление посольства задала вопрос, передали ли американские дипломаты «соответствующие данные российским коллегам по партнерским каналам». «Если нет, то как это все понимать?» — написала она в Telegram.
Посольство США опубликовало сообщение о возможных нападениях на фоне распространяемой в западных СМИ информации о якобы планах России напасть на Украину. Информация о якобы планах России напасть на Украину распространяется в западных СМИ с осени прошлого года. 19 февраля американский президент Джо Байден в видеообращении, посвященном ситуации на Украине, заявил, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни. По данным Politico, 12 февраля Байден называл датой нападения 16 февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается».