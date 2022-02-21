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Общество

Посольство США предупредило об угрозах терактов в Москве и Петербурге

Ведомости

Посольство США в Москве сообщило со ссылкой на источники СМИ, что существуют риски нападений на торговые центры, железнодорожные станции, станции метро и другие места массового скопления людей в Москве и Санкт-Петербурге.

«Согласно источникам СМИ, поступали угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городских районах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной», — говорится на сайте посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление посольства задала вопрос, передали ли американские дипломаты «соответствующие данные российским коллегам по партнерским каналам». «Если нет, то как это все понимать?» — написала она в Telegram.

Посольство США опубликовало сообщение о возможных нападениях на фоне распространяемой в западных СМИ информации о якобы планах России напасть на Украину. Информация о якобы планах России напасть на Украину распространяется в западных СМИ с осени прошлого года. 19 февраля американский президент Джо Байден в видеообращении, посвященном ситуации на Украине, заявил, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни. По данным Politico, 12 февраля Байден называл датой нападения 16 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных