FIFA и UEFA отстранили сборные и клубы России от всех турниров
Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решили отстранить российские клубы и сборные от участия во всех турнирах, следует из публикации на сайте UEFA.
«Все российские клубы и национальные команды отстранены от участия как в соревнованиях FIFA, так и UEFA до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.
В публикации также отмечается, что главы двух организаций надеются на значительное и быстрое улучшение ситуации на Украине, «чтобы футбол снова стал вектором единства и мира между людьми».
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. В связи с операцией на Украине США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против России.