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Общество

Глава СПЧ призвал временно заблокировать Facebook в России

Ведомости

Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев призвал власти временно заблокировать социальную сеть Facebook. Об этом он заявил в беседе с агентством ТАСС. 

«Это не вопрос свободы слова — это вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации. Мы могли бы усилить работу в части объяснения замысла этой операции», — сказал глава СПЧ.

По его словам, некоторые цифровые платформы, в первую очередь Facebook, занимают «пристрастную позицию». 

«С одной стороны, блокируются аккаунты публичных лиц, которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы, с другой стороны, в ленте Facebook появляется значительное число платных, "продвигаемых" публикаций от разных сообществ, где демонстрируется шокирующий контент в сочетании с агрессивными призывами», — считает глава СПЧ. 

25 февраля Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook и Instagram (владелец — Meta Inc.) исходя из согласованного решения Генпрокуратуры и МИД России, которые признали Facebook причастной к нарушению прав граждан России. Причиной такого решения стало ограничение со стороны Facebook аккаунтов российских СМИ, в том числе телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных