Глава СПЧ призвал временно заблокировать Facebook в России
Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев призвал власти временно заблокировать социальную сеть Facebook. Об этом он заявил в беседе с агентством ТАСС.
«Это не вопрос свободы слова — это вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации. Мы могли бы усилить работу в части объяснения замысла этой операции», — сказал глава СПЧ.
По его словам, некоторые цифровые платформы, в первую очередь Facebook, занимают «пристрастную позицию».
«С одной стороны, блокируются аккаунты публичных лиц, которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы, с другой стороны, в ленте Facebook появляется значительное число платных, "продвигаемых" публикаций от разных сообществ, где демонстрируется шокирующий контент в сочетании с агрессивными призывами», — считает глава СПЧ.
25 февраля Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook и Instagram (владелец — Meta Inc.) исходя из согласованного решения Генпрокуратуры и МИД России, которые признали Facebook причастной к нарушению прав граждан России. Причиной такого решения стало ограничение со стороны Facebook аккаунтов российских СМИ, в том числе телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».