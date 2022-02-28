Глава СПЧ призвал временно заблокировать Facebook в России

«С одной стороны, блокируются аккаунты публичных лиц, которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы, с другой стороны, в ленте Facebook появляется значительное число платных, "продвигаемых" публикаций от разных сообществ, где демонстрируется шокирующий контент в сочетании с агрессивными призывами», — считает глава СПЧ.