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Общество

Посольство РФ в Берлине направило ноту протеста из-за дискриминации россиян

Ведомости

Российские граждане и русскоговорящие жители стали все чаще сталкиваться с дискриминацией в Германии, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. По его словам, российское дипведомства уже направило ноту своим немецким коллегам.

«Нужны сильные сигналы правительства Германии в адрес местных властей — городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию. В МИД Германии направлена соответствующая нота посольства», — заявил Нечаев в эфире телеканала «Россия 24». Дипломат отметил, что российское посольство регистрирует сотни обращений от россиян в связи с дискриминацией русскоязычного населения, которое затрагивает также детей в немецкоязычных школах.

«Как правило, билингвальные дети из смешанных семей, которые боятся ходить в школу, потому что подвергаются моббингу (психологическое насилие. — Ред.) и различного рода травле», — отметил он. Нечаев назвал происходящее «грустным» и «опасным» явлением, но заверил, что российские дипломатические учреждения в Германии работают в штатном режиме.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что россияне столкнулись с «травлей» со стороны иностранных граждан за рубежом. «Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», — заявляла она.

По ее словам, в соцсетях «обозленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России», а европейцы и граждане США «винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские».

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.

Ранее по теме: Омбудсмен Москалькова заявила о травле россиян за рубежом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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