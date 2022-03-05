Посольство РФ в Берлине направило ноту протеста из-за дискриминации россиян
Российские граждане и русскоговорящие жители стали все чаще сталкиваться с дискриминацией в Германии, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. По его словам, российское дипведомства уже направило ноту своим немецким коллегам.
«Нужны сильные сигналы правительства Германии в адрес местных властей — городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию. В МИД Германии направлена соответствующая нота посольства», — заявил Нечаев в эфире телеканала «Россия 24». Дипломат отметил, что российское посольство регистрирует сотни обращений от россиян в связи с дискриминацией русскоязычного населения, которое затрагивает также детей в немецкоязычных школах.
«Как правило, билингвальные дети из смешанных семей, которые боятся ходить в школу, потому что подвергаются моббингу (психологическое насилие. — Ред.) и различного рода травле», — отметил он. Нечаев назвал происходящее «грустным» и «опасным» явлением, но заверил, что российские дипломатические учреждения в Германии работают в штатном режиме.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что россияне столкнулись с «травлей» со стороны иностранных граждан за рубежом. «Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», — заявляла она.
По ее словам, в соцсетях «обозленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России», а европейцы и граждане США «винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские».
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.