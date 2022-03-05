«Победа» сообщила о приостановке полетов за рубеж
Авиакомпания «Победа» с 8 марта приостановит выполнение международных полетов, сообщает пресс-служба перевозчика. С 6 марта пассажиры авиакомпании с обратными билетами из-за рубежа в Россию с вылетом после 8 марта допускаться к полету не будут.
«Лоукостер «Победа» (группа «Аэрофлот») в соответствии с рекомендацией Росавиации приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта 2022 г. до конца зимнего расписания полетов... Начиная с 6 марта (00:00 мск) прекращается допуск на международные рейсы клиентов, имеющих билеты в обе стороны полетов с обратным участком в РФ после 8 марта 2022 г.», — говорится в сообщении компании.
Пассажиры международных рейсов с билетами в одну сторону с вылетом из России будут приниматься к перевозке до 8 марта.
Авиаперевозчик отмечает, что в случае покупки билета на отмененный рейс через агентство за возвратом средств необходимо обращаться туда. По приобретенным на сайте «Победы» билетам будет выполнен полный возврат.
5 марта Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта. Российским гражданам Росавиация посоветовала использовать рейсы зарубежных авиакомпаний для перелета в третьи страны, которые не ограничили авиасообщение с Россией; обратно можно вернуться российскими или зарубежными перевозчиками через такие страны, как Азербайджан, Армения, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турция, Сербия. Данное решение связано с санкциями Запада, которые коснулись в том числе авиаотрасли.